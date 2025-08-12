10 صفقات تحقق أكبر أحلام يايسله في الأهلي السعودي

مع قرب فترة الانتقالات الصيفية من الانتهاء تتجه أنظار جماهير النادي الأهلي السعودي نحو تحقيق رغبات المدرب الألماني الشاب، ماتياس يايسله، الذي وضع على رأس أولوياته طلبًا إستراتيجيًّا قد يغير شكل الفريق هجوميًّا لسنوات قادمة: التعاقد مع جناح أيمن أجنبي شاب، يتم قيده كلاعب "تحت السن"، ليكون بديلًا ونواة مستقبلية بجانب النجم الجزائري رياض محرز.

هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تدعيم الفريق على المدى القصير، بل يمثل رؤية بعيدة المدى للاستفادة من لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تسمح بقيد لاعبين أجانب من مواليد 2004 فما فوق؛ ما يمنح الفريق مرونة تكتيكية وعمقًا في القائمة. وفي هذا السياق، تبرز على الساحة عشرة أسماء، تتنوع بين أهداف طموحة وصفقات ذكية، يمكنها أن تحقق أحلام يايسله في بناء فريق أهلاوي شاب، مهاري، وسريع.

أحلام النخبة: جواهر في أكبر أندية أوروبا

ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان): الموهبة الفرنسية الفذة (20 عامًا) الذي يُعتبر من أفضل المواهب في جيله. انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة كبيرة، ويتميز بقدرته على اللعب كجناح وصانع ألعاب، مع مهارة استثنائية في المراوغة والتمرير. التعاقد معه سيكون بمثابة صفقة مدوية، ورغم صعوبتها البالغة، فإنها تمثل سقف الطموحات.

سافينيو (مانشستر سيتي): بعد موسم خرافي مع جيرونا، أصبح الجناح البرازيلي (21 عامًا) ملكًا لمانشستر سيتي. يمتلك سرعة فائقة وقدرة مذهلة على تخطي المدافعين. مهمة إقناعه بالخروج من مشروع السيتي شبه مستحيلة، ولكن في عالم كرة القدم، يبقى عامل الإغراء المالي ومشروع يكون فيه النجم الأول ورقة يمكن اللعب بها، بالأخص مع الحديث عن رغبة مانشستر سيتي في ضم رودريغو من ريال مدريد.

إيثان نوانيري (آرسنال): هو جوهرة أكاديمية آرسنال التي يراهن عليها النادي للمستقبل. تجديد عقده طويل الأمد مؤخرًا يضع أمامه سياجًا منيعًا، لكنه يجسد الحلم المثالي للاعب شاب يمكنه أن يقود هجوم الفريق لعقد كامل.

لويس جيليرمي (وست هام يونايتد): انضم الموهوب البرازيلي (19 عامًا) إلى وست هام قادمًا من بالميراس في صفقة مهمة. يتميز باللعب بقدمه اليسرى على الرواق الأيمن، مع قدرة على التسديد والاختراق. كونه انتقل حديثًا، فإن التفاوض معه سيكون صعبًا، لكنه يمثل نوعية اللاعبين المستهدفين بالضبط.

استثمارات المستقبل: مواهب صاعدة بقيمة عالية

جيوفاني كويندا (سبورتنغ لشبونة): الموهبة البرتغالية (18 عامًا) هو النموذج الأمثل للاعب الذي ينطبق عليه شرط "تحت السن". جناح أيمن كلاسيكي، سريع، ومهاري. تتهافت عليه أندية أوروبية كبرى، والتعاقد معه سيكون بمثابة استثمار ذكي وخطف لموهبة قبل أن ينفجر سعرها.

يانكوبا مينتيه (برايتون): أثبت الجناح الغامبي (21 عامًا) جودته خلال فترة إعارته مع فينورد. يتميز بالقوة والسرعة والمباشرة على المرمى. برايتون معروف ببيع لاعبيه بالسعر المناسب؛ ما يجعل مينتيه خيارًا واقعيًّا جدًّا وقادرًا على تقديم الإضافة الفورية.

روجير فيرنانديش (سبورتنغ براجا): أحد أصغر المواهب في القائمة (19 عامًا)، ويعتبر من أبرز اكتشافات الدوري البرتغالي. جناح مهاري وسريع لفت الأنظار بشدة. يمثل فيرنانديش صفقة للمستقبل بسعر قد يكون في المتناول قبل أن يصبح هدفًا لكبار القارة.

تايلر ديبلينج (ساوثهامبتون): لاعب الوسط المهاجم والجناح الإنجليزي الشاب (19 عامًا) هو أحد خريجي أكاديمية ساوثهامبتون المميزة. يتمتع بمهارة فنية ورؤية جيدة للملعب. قد يكون جوهرة مخفية يمكن للأهلي اكتشافها وتطويرها ليصبح نجمًا كبيرًا.

إلياس أخوماش (فياريال): خريج أكاديمية برشلونة (21 عامًا) أثبت نفسه كلاعب مهم في تشكيلة فياريال. يتمتع بأسلوب لعب أنيق وقدرة على المراوغة في المساحات الضيقة. التعاقد معه سيتطلب عرضًا جيدًا، لكنه لاعب جاهز فنيًّا ويمكنه التأقلم سريعًا.

ياسر أسبريلا (جيرونا): النجم الكولومبي (21 عامًا) الذي انضم إلى كتيبة جيرونا المتألقة. هو لاعب متعدد الاستخدامات، يتميز بالجرأة والقوة البدنية والتسديد المتقن. انتقاله الحديث قد يعقد المفاوضات، لكنه يظل على رادار الأندية التي تبحث عن مواهب مثبتة من أمريكا الجنوبية.