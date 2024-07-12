رسميا.. كومباني يشرع في مهامه على رأس بايرن ميونخ (فيديو وصور)

بدأ المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، مهامه رسميا في تدريب الفريق البافاري، عندما ظهر للمرة الأولى في ملعب التدريبات مشرفا على مباشرة الفريق لتدريباته استعدادا للموسم المقبل.

وأشرف كومباني، الذي عُين رسميا مدربا لأكبر الأندية في ألمانيا في أواخر مايو الماضي، خلفا لتوماس توخيل، على تدريبات شارك فيها عدد محدود من اللاعبين، من بينهم إريك داير ورافاييل جويريرو وساشا بوي وألكساندر بافلوفيتش.

ونشر بايرن ميونخ مقطع فيديو لأول نشاط لفينسنت كومباني في ملعب التدريبات، وهو يُجري محادثة مع اللاعبين.

ويبدأ بايرن ميونخ استعداداته للموسم الجديد بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل، بحضور اللاعبين الذين لم يشاركوا مع منتخباتهم الوطنية في يورو 2024، قبل أن يكتمل النصاب بشكل نهائي في غضون الأسبوع المقبل.

ويسعى بايرن ميونخ تحت قيادة كومباني (38 عاما) إلى استعادة لقب الدوري الألماني الذي فرط فيه في العام الماضي لباير ليفركوزن، كما فشل حتى في إحراز مركز الوصافة بحلوله ثالثاً خلف شتوتغارت الثاني.

وبعد مسيرة كروية لافتة قضى الجزء الأكبر منها في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، توجه كومباني في 2020 إلى التدريب، وبدأ الإشراف على إندرلخت البلجيكي ثم درب بيرنلي الإنجليزي حتى 2024، قبل أن يتعاقد رسميا مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2027.