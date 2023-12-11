إندريك: كان والداي يتضوران جوعًا من أجلي
قال البرازيلي إندريك، لاعب بالميراس الحالي، الذي سينضم لريال مدريد في يوليو المقبل، إن والديه كانا يتضوران جوعًا من أجله.
ولم يتردد إندريك في الاعتراف بالوضع الاقتصادي الصعب لوالديه خلال فترة طفولته، والحقيقة الكاملة حول فشل توقيعه لتشيلسي، الذي تفاوض معه قبل شهر من التوقيع لريال مدريد، وعلاقته مع فينيسيوس ورودريغو.
وقال إندريك: "لم أجع قط، لكن جاعا، لقد صاما من أجلي، لقد أعطاني ذلك الكثير من القوة لأنني لم أرغب في رؤيتهما يعانيان من ذلك مرة أخرى".
وأضاف: "لم أرغب في رؤيتهما بحاجة لشيء، كانا يعطياني الطعام ويعيشان دونه".
وتابع إندريك: "أمي وأختي تقولان إنني أشعر بالبرد، يقول الناس إن لدي قلبًا من الجليد وإنني بارد جدًا في القرارات التي أتخذها وفيما أقول، أنا أستمتع بلعب كرة القدم، هذا ما أريد أن أفعله في حياتي".
وواصل: "لم تكن طفولتي هي ما يتمتع به كل طفل، كنت ألعب دائمًا أثناء الذهاب إلى المدرسة".
وتحدث والد إندريك عن مفاوضاته مع تشيلسي الذي لم يرغب في دفع 60 مليون دولار على الطاولة.
وقال الوالد: "يجب أن أعترف أنني لا أحب البرد، لكن زوجتي وإندريك يحبان ذلك، إندريك يحب اللعب تحت المطر، تلقينا دعوة من مالك تشيلسي، وذهبنا إلى هناك لرؤية النادي والبلد".
وتابع: "رأينا تشيلسي يلعب ضد آرسنال وأتيحت لنا الفرصة لرؤية المدرب والمرافق وجورجينيو وسيزار أزبيليكويتا وتياغو سيلفا".
وأتم: "شرحوا لنا كل شيء، لقد قدموا لنا الشخص الذي سيساعدنا على الاستقرار والمنزل الذي سنعيش فيه، والمدرسة التي كان سيذهب إليها إندريك، كان كل شيء على ما يرام بالنسبة لنا ولتشيلسي".
وأردف: "كنت قد فكرت بالفعل في أنني سأعيش في لندن مع كل هذا الطقس البارد، ولكن بعد ذلك، في المساء، كان ابني قد اتصل بممثل النادي وقال إن مالك تشيلسي انسحب من الصفقة لأن السعر الذي سيتعين عليهم دفعه مقابل إندريك سيؤدي إلى تضخم السوق، كان 60 مليون يورو لصبي يبلغ من العمر 16 عامًا وسيصل إلى البلاد بعد عامين تقريبًا".
وعن علاقته بفينيسيوس جونيور ورودريغو، مهاجمي ريال مدريد، قال إندريك: "إنهما لاعبان رائعان، يرسلان دائمًا رسائل ويعلقان على صوري على "إنستغرام"، ومعرفة أنني سأكون معهما يومًا ما هو أمر جيد للغاية، أنا سعيد جدًا".