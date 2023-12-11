إندريك: كان والداي يتضوران جوعًا من أجلي

قال البرازيلي إندريك، لاعب بالميراس الحالي، الذي سينضم لريال مدريد في يوليو المقبل، إن والديه كانا يتضوران جوعًا من أجله.

ولم يتردد إندريك في الاعتراف بالوضع الاقتصادي الصعب لوالديه خلال فترة طفولته، والحقيقة الكاملة حول فشل توقيعه لتشيلسي، الذي تفاوض معه قبل شهر من التوقيع لريال مدريد، وعلاقته مع فينيسيوس ورودريغو.

وقال إندريك: "لم أجع قط، لكن جاعا، لقد صاما من أجلي، لقد أعطاني ذلك الكثير من القوة لأنني لم أرغب في رؤيتهما يعانيان من ذلك مرة أخرى".