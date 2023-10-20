إيدي هاو: تونالي جاهز للانضمام لتشكيلة نيوكاسل رغم تحقيق المراهنات

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، إن ساندرو تونالي لا يزال متاحا للانضمام للتشكيلة التي ستواجه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت، رغم خضوع لاعب الوسط الإيطالي للتحقيق بشأن مراهنات غير قانونية.

وأكد نيوكاسل، يوم الأربعاء الماضي، أن مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم يبحثان أمر تونالي.

ولم يعلق اللاعب علنًا على الأمر.