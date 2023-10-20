إيدي هاو: تونالي جاهز للانضمام لتشكيلة نيوكاسل رغم تحقيق المراهنات
قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، إن ساندرو تونالي لا يزال متاحا للانضمام للتشكيلة التي ستواجه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت، رغم خضوع لاعب الوسط الإيطالي للتحقيق بشأن مراهنات غير قانونية.
وأكد نيوكاسل، يوم الأربعاء الماضي، أن مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم يبحثان أمر تونالي.
ولم يعلق اللاعب علنًا على الأمر.
وقال هاو: "لقد تدرب مرتين معنا هذا الأسبوع وبات أكثر من جاهز للانضمام للتشكيلة، مثلما أفعل مع كل اللاعبين أحلل أداءهم في التدريبات ومدى جاهزيتهم وشعورهم. ساندرو تدرب جيدا معنا".
وتدرب تونالي البالغ من العمر 23 عاما مع منتخب إيطاليا قبل مواجهة مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، لكنه حصل على تصريح بمغادرة الفريق بعد أنباء التحقيق.
وأضاف هاو: "لقد مر بأسبوعين صعبين للغاية، كان يتعامل مع الكثير، وأستطيع أن أرى أنه يتعامل مع نفسه بشكل جيد ومع عواطفه بقوة لا تصدق، لكنني متأكد من أن هناك الكثير من الأشياء تحدث حاليا".
ورغم الصداع الإضافي الذي يسببه تونالي لكن هاو قال إنه متعاطف معه.
وقال هاو: "من السهل للغاية على الناس أن تنسى مدى صغر عمره والتغيرات التي طرأت عليه في حياته منذ قدومه من إيطاليا لإنجلترا، هذا صعب بما يكفي للتعامل معه والآن يعاني من هذا الموقف".
وأوضح: "لدينا جميعا نقاط ضعف وقوة وأشياء تحدث في حياتنا يمكن أن تكون صعبة، لذلك الشيء الأساسي هو أن نحددها، سنساعد اللاعب كما نفعل دائما ومحاولة مساندته للوصول إلى أفضل مستوى في الملعب".
وعن الإصابات في تشكيلته، بدا هاو متفائلا بإمكانية عودة لاعب الوسط البرازيلي جولينتون في مباراة الغد أمام كريستال بالاس عقب غيابه مباراتين.
وقال مدرب نيوكاسل: "أتمنى ذلك. إنه تدرب جيدا ويبدو في حالة جيدة".
ويحتل نيوكاسل المركز الثامن في ترتيب الدوري ويتأخر بفارق سبع نقاط عن توتنهام هوتسبير المتصدر، ويتأخر كريستال بالاس بفارق نقطة واحدة عن فريق هاو.