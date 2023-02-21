قرعة دور الـ8 لدوري أبطال آسيا 2023: الهلال ضد فولاذ والشباب يواجه الدحيل
أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم فريق الهلال السعودي، في مواجهة نادي فولاذ الإيراني، والشباب السعودي ضد الدحيل القطري.
وأقيمت قرعة دور الـ8 لمنطقة غرب القارة الآسيوية اليوم الثلاثاء، بين الأندية الأربعة المتأهلة لهذا الدور.
وأقصى الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، شباب الأهلي الإماراتي بفوزه 3-1 في دور الـ16 فيما تغلب فولاد على الفيصلي السعودي 1-صفر أمس الاثنين.
وخلال القرعة التي أقيمت على استاد الثمامة، جاءت مواجهات دور الـ8 لمنطقة غرب القارة كالتالي:
الشباب السعودي ضد الدحيل القطري، وستقام المباراة على استاد الثمامة
الهلال السعودي ضد فولاذ الإيراني، وستقام المباراة على استاد الجنوب
واكتمل عقد أندية دور الـ8 بمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا، بعد فوز الهلال السعودي حامل اللقب على شباب الأهلي دبي في آخر مباريات دور الـ16.
وستقام مواجهات دور الـ8 يوم الخميس المقبل، على أن تقام مباريات قبل النهائي يوم الأحد المقبل الموافق 26 فبراير/ شباط الحالي.
ويتأهل الفائز للنهائي ويخوض مباراتي ذهاب وعودة ضد أوراوا رد دايموندز الياباني في 29 أبريل/ نيسان والسادس من مايو/ أيار المقبلين.