قرعة دور الـ8 لدوري أبطال آسيا 2023: الهلال ضد فولاذ والشباب يواجه الدحيل

وستقام مواجهات دور الـ8 يوم الخميس المقبل، على أن تقام مباريات قبل النهائي يوم الأحد المقبل الموافق 26 فبراير/ شباط الحالي.

ويتأهل الفائز للنهائي ويخوض مباراتي ذهاب وعودة ضد أوراوا رد دايموندز الياباني في 29 أبريل/ نيسان والسادس من مايو/ أيار المقبلين.