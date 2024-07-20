بعد مسابقة كأس العالم للسيدات 2023، التي دارت في أستراليا ونيوزيلاندا في الصائفة الماضية، واستأثرت خلالها "القبلة القسرية" لرئيس الاتحاد الإسباني لويس روباليس لقائدة منتخب بلاده "جيني هيرموسو" بكل الاهتمام، وذلك في حفل تتويج سيدات إسبانيا، يتجه اهتمام المولعين بكرة القدم النسائية بداية من 25 يوليو الجاري إلى فرنسا التي تحتضن مسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأولمبية 2024.

وتحظى منافسات كرة القدم النسائية الأولمبية باهتمام كبير في الأوساط الكروية العالمية كونها المسابقة الثانية، بعد المونديال النسائي من حيث الأهمية حسب تقدير الخبراء والملاحظين.

وتشهد مسابقة اللعبة الشعبية الأولى للسيدات غياب المنتخبات العربية، فيما سيكون 12 منتخبا عند ضربة البداية التي سيكون طرفا المباراة الافتتاحية فيها منتخب كندا، حامل ذهبية النسخة الماضية (طوكيو 2020 +1) ونيوزيلاندا وذلك يوم 25 يوليو.

ويشارك 12 منتخبا نسائيا في الأولمبياد، تم توزيعها على ثلاث مجموعات من أربعة فرق. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثالث إلى دور الثمانية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات فرنسا (المضيفة) وكولومبيا وكندا ونيوزيلندا.

وسيكون افتتاح المنافسات بمواجهة بين سيدات كندا وسيدات نيوزيلندا في 25 يوليو على ملعب سانت إيتيان.

وفي اليوم نفسه تلتقي فرنسا مع كولومبيا على ملعب ديسينيس-شاربيو.

وخلال الجولة الثانية يصطدم منتخب فرنسا الذي يدربه هيرفي رونارد، مدرب المنتخب السعودي الأول للرجال سابقا، بنظيره الكندي يوم 28 يوليو الجاري في سانت إيتيان.

ما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات الولايات المتحدة وزامبيا وألمانيا وأستراليا.

وفي أبرز مباريات المجموعة الثانية، تلتقي ألمانيا و أستراليا، يوم 25 يوليو في مرسيليا، فيما تواجه الولايات المتحدة زامبيا، في المباراة الثانية من اليوم ذاته في نيس.

وفي الجولة الثانية تلتقي الولايات المتحدة وألمانيا يوم 28 يوليو 2024 في مرسيليا.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات إسبانيا واليابان ونيجيريا والبرازيل.

وتلعب إسبانيا ضد اليابان، في اليوم الافتتاحي للمنافسات، 25 يوليو في نانت، في حين تصطدم سيدات نيجيريا بنظيراتهن البرازيليات.

وفي الجولة الثانية يواجه المنتخب البرازيلي نظيره الياباني، بينما تواجه إسبانيا بطلة العالم 2023 نيجيريا، وذلك يوم 28 يوليو على ملعب نانت.

وتبدأ أدوار خروج المغلوب بدور الثمانية الذي تدور كل ميارياته في 3 أغسطس 2024، فيما تدور مباراتا نصف النهائي يوم 6 أغسطس على ملعبي ديسينس-شاربيو و مرسيليا.

وتقام المباراة الترتيبية لتحديد صاحب الميدالية البرونزية بين المنهزمين في نصف النهائي وذلك يوم 9 أغسطس، أما مباراة النهائي وتحديد صاحب الميدالية الذهبية فتجرى يوم يوم 10 أغسطس في باريس.