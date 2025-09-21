الاتحاد يمكنه الفوز حتى وهو ليس الأفضل.. حمد المنتشري يرعب النصر قبل الكلاسيكو

وجه حمد المنتشري، نجم نادي الاتحاد السعودي السابق، رسالة مرعبة إلى النصر قبل المواجهة المرتقبة أمام "العميد"، في المباراة التي ستجمع بينهما، يوم الجمعة المقبل، على ملعب "الإنماء" في قمة الجولة المقبلة لدوري روشن للمحترفين.

وكان النصر حقق فوزا مهما على الرياض بنتيجة "5-1"، مساء أمس السبت، جعلته يستعيد الصدارة من أنياب الاتحاد، الذي فاز بشق الأنفس على النجمة بهدف دون رد.

وكاد الاتحاد حامل اللقب، أن يتعثر على ملعب النجمة الصاعد حديثا إلا أن نغولو كانتي سجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليفتتح أهدافه في الموسم الحالي.

وارتدى الفرنسي كانتي ثوب المنقذ في غياب مواطنه كريم بنزيما، ليرفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات.

بينما سجل كل من جواو فيلكس ورونالدو هدفين في فوز كبير للنصر 5-1 على الرياض ليرفع فريق المدرب جورجي جيسوس رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الدوري متفوقا بفارق الأهداف على الاتحاد.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 77 في 80 مباراة بالدوري السعودي.

وهذه هي المرة الثالثة التي يبدأ فيها النصر الدوري تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية بعد موسمي 2014-2015 و2018-2019.

وقال المنتشري في تصريحات تلفزيونية عن تقييمه لأداء "العميد": "أنا واثق في الاتحاد، رغم أن النصر الأفضل في الفترة الحالية، لكن الاتحاد يقدر يفوز على (العالمي) حتى وهو ليس في أفضل حالاته".