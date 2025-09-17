بث مباشر لمباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

يشهد دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025/26 مواجهة ثقيلة بين عملاقين للكرة الأوروبية، إذ يستضيف ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد.

يصل "الريدز" إلى المباراة كأبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة، وفقاً لتوقعات التحليلات "الكمبيوتر العملاق" من شبكة أوبتا للإحصاءات.

وكان الفريق الإنجليزي مرشحاً للبطولة أيضاً الموسم الماضي، لكنه خرج بشكل مفاجئ ومؤلم على يد باريس سان جيرمان.

ولن يرضى جمهور ليفربول بأقل من الهيمنة على المباراة، وسيكون أنفيلد على موعد مع اختبار حقيقي لقدرة هذا الفريق على تلبية التوقعات المرتفعة.

نظريًا، يبدو ليفربول مرشحاً واضحاً للفوز، لكن فرق سيميوني لا يمكن الاستهانة بها أبداً.

وقد تتحول قوة إرادة أتلتيكو وروحه القتالية إلى عوامل تُحول المواجهة إلى صراع أكثر شراسة مما توحي به التوقعات.

ويقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، خلال السطور القادمة.

تشكيل ليفربول

تشكيل أتلتيكو مدريد

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 3: ضربة حرة لليفربول على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 4: الهدف الأول لصالح ليفربول.

محمد صلاح نفذ الضربة الحرة ارتطمت باللاعب روبرتسون وغيرت اتجاهها لتعانق الشباك.

تم احتساب الهدف باسم روبرتسون وأصبحت النتيجة 0/1 لليفربول.

الدقيقة 6: الهدف الثاني لصالح ليفربول أحرزه النجم المصري محمد صلاح.

صلاح تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد بقدمه اليسرى محرزًا هدف فريقه الثاني.

الدقيقة 15: سيطرة كاملة لليفربول على الملعب.

الدقيقة 21: تسديدة من محمد صلاح تمر بجوار العارضة.

الدقيقة 24: أول ركنية لفريق أتلتيكو.

الدقيقة 36: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح أتلتيكو ثم يقرر اللجوء إلى تقنية الفيديو.

الدقيقة 37: قرار جديد من الحكم، بعد احتساب ركلة الجزاء، بعد اللجوء إلى تقنية VAR.

الدقيقة 41: تسديدة من إيزاك، ولكن في أيدي حارس أتلتيكو.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 45+3: يورينتي يقلص النتيجة ويحرز الهدف الأول لأتلتيكو مدريد.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1/2.