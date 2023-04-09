مباراة ليفربول وآرسنال: حكم الراية يضرب روبرتسون بالكوع في وجهه (فيديو)

ويستضيف فريق ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "آنفيلد".

وكان روبرتسون يحتج على الحكم بسبب أحد اللعبات مع نهاية الشوط الأول، وفاجأه حكم الراية قسطنطين هاتزيداكيس بضربه في وجهه.

وقام قسطنطين هاتزيداكيس بضرب أندرو روبرتسون بالكوع في وجهه بعد نهاية الشوط الأول.