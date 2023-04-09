مباراة ليفربول وآرسنال: حكم الراية يضرب روبرتسون بالكوع في وجهه (فيديو)
شهدت مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، لقطة مثيرة كان بطلها حكم الراية قسطنطين هاتزيداكيس، ضد أندرو روبرتسون لاعب ليفربول، مع نهاية الشوط الأول.
ويستضيف فريق ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي، على ملعب "آنفيلد".
وكان روبرتسون يحتج على الحكم بسبب أحد اللعبات مع نهاية الشوط الأول، وفاجأه حكم الراية قسطنطين هاتزيداكيس بضربه في وجهه.
وقام قسطنطين هاتزيداكيس بضرب أندرو روبرتسون بالكوع في وجهه بعد نهاية الشوط الأول.
التحقيق في تعرض روبرتسون لاعب ليفربول للاعتداء من الحكم المساعد
وفي نفس السيياق ستحقق السلطات في تعرض آندي روبرتسون لاعب ليفربول لاعتداء بالمرفق من الحكم المساعد بعد نهاية الشوط الأول في أنفيلد أمام آرسنال المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وقالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا: "تدرك اللجنة حدوث واقعة بمشاركة الحكم قسطنطين هاتزيداكيس وآندرو روبرتسون مدافع ليفربول بين شوطي مباراة ليفربول مع أرسنال في أنفيلد".
وأضافت: "سنراجع الواقعة بشكل كامل بمجرد نهاية المباراة".
وفي مباراة مثيرة ومتقلبة، كافح ليفربول بعد التأخر بهدفين وتعادل 2-2 كما أهدر عدة فرص لانتزاع الانتصار على أرضه.