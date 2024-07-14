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رياضة

نجم سبورتنغ لشبونة على رادار النصر السعودي

نجم سبورتنغ لشبونة على رادار النصر السعودي
ماركوس إدواردز لاعب سبورتنغ لشبونة
سلمان العنزي
سلمان العنزي
14 يوليو 2024، 1:06 م

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع ماركوس إدواردز، لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "ABola"، اليوم الأحد، فإن ماركوس إدواردز، البالغ من العمر 25 عامًا، بات على رادار النصر، إذ يسعى النادي السعودي لاتخاذ خطوات جادة من أجل ضم اللاعب الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي لشبونة يطالبون بمبلغ تتراوح قيمته بين 20 و25 مليون يورو، للاستغناء عن خدمات ماركوس.

 

 

وذكرت تقارير أخرى، أن النصر دخل في منافسة مع فريق كريستال بالاس الإنجليزي لضم ماركوس، الذي قدم عرضًا للتعاقد مع اللاعب بقيمة 15 مليون يورو.

ويعد ماركوس إدواردز أحد لاعبي سبورتنغ لشبونة البارزين، وانضم إليه في يناير 2022، قادمًا من فيتوريا غيماريش، وتبلغ قيمته السوقية نحو 20 مليون يورو.

إدواردز شارك في الموسم الماضي مع فريقه البرتغالي في 44 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 9 آخرين لزملائه، علمًا بأن عقده ينتهي في يونيو 2026.

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ويستهدف "العالمي" التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل المنافسة بقوة على البطولات المحلية والآسيوية.

ويستهل النصر الموسم الجديد بالمشاركة في كأس السوبر السعودي، حيث يواجه التعاون في نصف النهائي يوم الـ14 من أغسطس المقبل.

الدوري السعودي

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