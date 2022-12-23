مسلي آل معمر يجتمع مع ريكاردو ريغوف الساعد الأيمن لكريستيانو رونالدو (فيديو)

وأمس الخميس كشفت صحيفة "أس"، أن كريستيانو رونالدو وافق على عرض ‎نادي النصر، وقالت إن ممثلي النصر، التقوا ممثلي رونالدو يوم الثلاثاء الماضي، واتفقوا على جميع البنود وتم إغلاق الاتفاقية بانتقال رونالدو للنادي السعودي.

وأوضحت "أس" أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع إدارة النصر، قرر رونالدو الذهاب واللعب في نادي ‎النصر حتى عام 2025.