مسلي آل معمر يجتمع مع ريكاردو ريغوف الساعد الأيمن لكريستيانو رونالدو (فيديو)
انتشر مقطع فيديو يظهر مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، مع ريكاردو ريغوف الساعد الأيمن لكريستيانو رونالدو.
ويظهر مقطع الفيديو مسلي آل معمر يجلس مع ريكاردو ريغوف، لكن لم يتم تحديد مكان ووقت الاجتماع بين الثنائي.
وأمس الخميس كشفت صحيفة "أس"، أن كريستيانو رونالدو وافق على عرض نادي النصر، وقالت إن ممثلي النصر، التقوا ممثلي رونالدو يوم الثلاثاء الماضي، واتفقوا على جميع البنود وتم إغلاق الاتفاقية بانتقال رونالدو للنادي السعودي.
وأوضحت "أس" أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع إدارة النصر، قرر رونالدو الذهاب واللعب في نادي النصر حتى عام 2025.
أما صحيفة "ماركا" فقالت إن رونالدو سيلعب للنصر لعامين ونصف العام، ثم سيصبح سفيرًا لترشيح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم كأس العالم 2030.
وأكدت أن النصر سيتخلى عن ثلاثة لاعبين لضمان أن وجود رونالدو لا يعني خرقًا للرقابة المالية، وأبرز المرشحين للرحيل: جلال الدين ماشاريبوف، وبيتي مارتينيز.