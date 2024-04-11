برشلونة يقتنص فوزا مثيرا من سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

لكن رافينيا أدرك التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يسجل أندرياس كريستنسن هدف الفوز في الدقيقة 77.

ورفع رافينيا رصيده إلى 8 أهداف في 30 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بعد أن في تسجيل الهدف الثاني الذي عادل من خلاله النتيجة مع سان جيرمان.

وافتتح رافينينا رصيده التهديفي بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ انضمامه لصفوف برشلونة في صيف 2022 قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي.

ولعب رافينيا 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا على مدار الموسمين الحالي والماضي.