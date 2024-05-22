نجم عربي يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

فاز لاعب خط الوسط المصري سامي مرسي، نجم إيبسويتش تاون بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024 وذلك في استفتاء قامت به رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، وأعلنت عن نتائجه اليوم الأربعاء.

وتحصَّل مرسي، المولود في العام 1991، على أعلى عدد من الأصوات من قبل الجمهور في الاستفتاء المخصص لاختيار نجوم الدوري الأنجليزي للدرجة الأولى، الذي يسمى أيضًا "شامبيونشيب"، وذلك بعد مساهمته الكبيرة في عودة إيبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز، البريمرليغ.

وحل إيبسويتش ثانيًا في ترتيب شامبيونشيب برصيد 96 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بطل السباق ليستر سيتي ليصعد الفريقان مباشرة للدوري الممتاز.