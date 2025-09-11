أغلى 10 صفقات في الدوري السعودي

أسدل الستار على سوق الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والذي شهد العديد من الصفقات المدوية.

وحرصت أندية دوري روشن على تدعيم صفوفها بالعديد من النجوم القادمين من أوروبا وأمريكا الجنوبية خلال الانتقالات الصيفية.

ويرصد "إرم نيوز" أغلى 10 صفقات في انتقالات الدوري السعودي:

1. ماتيو ريتيغي (القادسية)

أبرم نادي القادسية الصفقة الأغلى في سوق الانتقالات الصيفية بعد تعاقده مع ماتيو ريتيغي نجم أتالانتا وهداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وبلغت قيمة الصفقة بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ما يزيد على 68 مليون يورو لتبقى الأغلى في سوق الانتقالات.

ويقود ريتيغي هجوم القادسية في الموسم الحالي أملًا في تحقيق أول بطولة مع الفريق.

2. داروين نونيز (الهلال)

تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز نجم ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط هجومه.

وبلغت قيمة الصفقة 53 مليون يورو لتصبح في المركز الثاني في سوق الانتقالات.

ويضع الهلال آمالاً كبيرة على تألق نونيز في قيادة خط الهجوم بعد رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

3. روغر فرنانديز (الاتحاد)

أبرم الاتحاد صفقة مميزة قبل غلق باب الانتقالات بضم الجناح البرتغالي روغر فرنانديز قادمًا من فريق سبورتنغ براغا.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 32 مليون يورو وسط توقعات بتألق اللاعب صاحب الـ 19 عامًا مع النمور وتقديم مستويات مميزة.

4. إنزو ميلوت (الأهلي)

نجح الأهلي في التعاقد مع الفرنسي إنزو ميلوت نجم خط وسط شتوتغارت الألماني في صفقة قوية بكل المقاييس في ظل القدرات الفنية للاعب.

وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو وهو ما يجعلها أعلى تعاقدات الأهلي في الانتقالات الأخيرة.

5. جواو فيليكس (النصر)

تعاقد النصر مع اللاعب البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي لتدعيم خط هجومه.

ودفع النصر 30 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الذي دافع من قبل عن ألوان عدة أندية على رأسها ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

6. ثيو هيرنانديز (الهلال)

نجح الهلال في إقناع اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز نجم ميلان الإيطالي بارتداء القميص الأزرق.

وأنفق الهلال 25 مليون يورو لضم الظهير الأيسر المخضرم لتدعيم هذه الجبهة.

7. كينغسلي كومان (النصر)

حسم النصر صفقة التعاقد مع اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني لتدعيم مركز الجناح الأيمن.

وتكلفت الصفقة 25 مليون يورو من أجل انتقال كومان إلى النصر في الانتقالات الصيفية.

8. فالنتين أتانغانا (الأهلي)

أنفق الأهلي 25 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي أتانغانا نجم خط وسط فريق ستاد ريمس.

ويعد أتانغانا من اللاعبين المميزين في مركز خط الوسط المدافع، وينشط في صفوف منتخب فرنسا تحت 21 عاماً.

9. يوسف أكتشيشيك (الهلال)

دعم الهلال خط دفاعه بصفقة اللاعب التركي يوسف أكتشيشيك مدافع فنربخشة في الانتقالات الماضية.

ووصلت قيمة الصفقة إلى 22 مليون يورو وهو ما جعلها ضمن أغلى الانتقالات في دوري روشن.

10. ناثان زيزي (نيوم)

استقدم فريق نيوم خدمات اللاعب ناثان زيزي مدافع نانت الفرنسي وهو إحدى المواهب الواعدة.

ودفع نادي نيوم الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي مبلغًا يصل إلى 20 مليون يورو وهو المبلغ ذاته الذي دفعه لضم الأوروغوياني لوسيانو رودريغيز.