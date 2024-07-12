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رياضة

ترتيب صادم لبرشلونة وآرسنال.. مانشستر سيتي يتصدر تصنيف الأندية الأوروبية

ترتيب صادم لبرشلونة وآرسنال.. مانشستر سيتي يتصدر تصنيف الأندية الأوروبية
مانشستر سيتي الإنجليزي
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 1:00 م

تصدر مانشستر سيتي الإنجليزي التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي صدر يوم الجمعة.

واعتلى مانشستر سيتي الإنجليزي صدارة تصنيف الأندية الأوروبية بناء على المشاركات القارية في المواسم الأخيرة وأيضًا نتائجه في البطولات المحلية.

وحل ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني، رغم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بينما احتل بايرن ميونخ الألماني المركز الثالث وخلفه ليفربول الإنجليزي.

اللافت للنظر أن برشلونة الإسباني حل في ترتيب متأخر باحتلال المركز الثامن عشر، كما أن آرسنال وصيف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي يحتل المركز التاسع عشر.

ويحتل فريق روما المركز الخامس وهو أعلى الأندية الإيطالية في التصنيف، بينما حل إنتر بطل الدوري الإيطالي في المركز العاشر.

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي وفياريال الإسباني في المركزين السادس والسابع كما حل بروسيا دورتموند الألماني وصيف أوروبا في المركز الثامن، وخلفه تشيلسي الإنجليزي في المركز التاسع.

وحل باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني في المركز الحادي عشر، وخلفه بورتو البرتغالي.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الرابع عشر بعيدًا عن قائمة الأندية الأوائل في التصنيف. 

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