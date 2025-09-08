إسرائيل ضد إيطاليا.. ملخص ونتيجة وأهداف خماسية الآزوري (فيديو)

حقق منتخب إيطاليا فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه إسرائيل بنتيجة 5-4 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل مانويل لوكاتيلي هدفاً بالخطأ في شباك منتخب بلاده إيطاليا في الدقيقة 16، فيما أدرك مويس كين التعادل في الدقيقة 40 لمصلحة الأزوري.

أخبار ذات علاقة جماهير منتخب إيطاليا تدير ظهرها للملعب أثناء عزف النشيد الوطني لإسرائيل (صور)

وتقدم دور بيرتس لإسرائيل في الدقيقة 52، ولكن مويس كين تعادل مجدداً في الدقيقة 54.

وأحرز ماتيو بوليتانو هدفاً ثالثاً لإيطاليا في الدقيقة 58، ثم أحرز جياكومو راسبادوري الهدف الرابع في الدقيقة 81.

أخبار ذات علاقة غاتوزو يحدد شرطه لضم نجم ليفربول لمنتخب إيطاليا

وسجل منتخب إسرائيل ثنائية في الدقيقتين 87 و89 عن طريق أليساندرو باستوني بالخطأ في مرماه ودور بيرتس، قبل أن يحرز المنتخب الإيطالي هدفه الخامس في الدقيقة 90+1 عن طريق ساندرو تونالي.

ورفع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه غينارو غاتوزو رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن إسرائيل.

أخبار ذات علاقة اصطدم بحافلة.. هالاند يتعرض لإصابة في وجهه (صور)

ويتصدر الترتيب منتخب النرويج الذي جمع 12 نقطة خلال 4 مباريات قبل لقائه المرتقب ضد مولدوفا مساء الثلاثاء.