تصريحات المستشهر الأمريكي تفجّر جدلاً بين جمهوري الإفريقي والترجي

علَّق فيرجي تشامبيرز، المستشهر الأمريكي للنادي الإفريقي التونسي، على الهجوم الجماهيري الشديد الذي تعرض له بسبب تصريحاته الأخيرة، بعد أول جولة في الدوري، وحديثه عن جماهير نادي الترجي.

واستهل الإفريقي مشواره في الموسم الجديد للدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بالفوز 1-صفر على ضيفه مستقبل المرسى، العائد حديثاً لدوري الأضواء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري أمس السبت.

هجوم حاد

وأثيرت عاصفة من الجدل بين جماهير ناديي الإفريقي والترجي، بعد تصريحات تشامبيرز ضد الأخير.

وتعرَّض تشامبيرز لهجوم جماهير حادٍ على منصات التواصل، خاصة من جانب جماهير الترجي التي ترى أنه تجاوز بحق الفريق.

وطالبت جماهير نادي الترجي بضرورة فرض عقوبات قاسية على تشامبيرز، مؤكدين أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء.

ولكن على الجانب الآخر، دافعت جماهير الإفريقي عن تشامبيرز، مؤكدة أن هذا الهجوم لا علاقة له بالرياضة، وأن الهدف هو التأثير على مسيرة النادي، بعد تحقيق أول فوز بالدوري.

وتسببت تلك التصريحات في توتر شديد بين الجماهير التي دخلت في جدال كبير على منصات التواصل، مع أول جولة

رد تشامبيرز

وعقب هذا الهجوم، أصدر تشامبيرز بيانًا قال فيه: "لم أعد مستقراً في تونس، ولكن حبي ودعمي للنادي الإفريقي حاضران".

ويرى تشامبيرز أنه ليس مسؤولاً رسميًا في نادي الإفريقي، وأنه مجرد داعم للفريق فقط، وسيستمر في دعم الفريق حتى يصل إلى منصات التتويج.

يذكر أن الإفريقي بقيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي حصد أول 3 نقاط له ليعتلي صدارة ترتيب الدوري التونسي، مستغلاً تعادل الترجي الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي أمام مضيفه مستقبل قابس.