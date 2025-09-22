لاعبو مانشستر سيتي يقودون غوارديولا لرقم سلبي تاريخي في مباراة آرسنال

كشفت مباراة قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وآرسنال أمس الأحد عن إحصائية سلبية غير مسبوقة في مسيرة المدرب الإسباني للسيتي بيب غوارديولا.

واكتفى مانشستر سيتي المتوج بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي في آخر 5 سنوات، بالتعادل ضد أرسنال (1-1) في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك في معقله ملعب الاتحاد.

وبجانب خسارة نقطتين على طريق ملاحقة المتصدر بالعلامة الكاملة ليفربول، خسر مانشستر سيتي إحدى أكبر مبادئ مدربه التاريخي بيب غوارديولا، الذي يعتمد على الهيمنة على الاستحواذ ولعب التمريرات القصيرة بين لاعبيه قبل الوصول للمرمى.

أخبار ذات علاقة تصرف غريب من غوارديولا تجاه حكم مباراة آرسنال ومانشستر سيتي (فيديو)

ويُعرف عن المدرب الإسباني الذي حقق عددا مهولا من الألقاب مع كل الأندية التي أشرف عليها، حبه للاستحواذ على الكرة والتحكم فيها، إلا أنه شاهد فريقه يلعب عكس مبادئه تمامًا أمس الأحد ليسجل إحصائية سلبية لم يسبق له أن شهدها منذ انطلاق مشواره كمدرب.

ومقابل العرض القوي لآرسنال الذي أدرك التعادل بعد هدف إرلينغ هالاند، فإن فريق المدفعجية، استحوذ على الكرة بنسبة 77.2 % مقابل 32.8% فقط لمانشستر سيتي.

أخبار ذات علاقة 3 قرارات مثيرة.. كيف صدم غوارديولا الجميع أمام آرسنال؟

وأشارت شبكة أوبتا للإحصائيات والتقييم إلى أن تلك النسبة (32.8 %)، تعد أقل نسبة استحواذ مُسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى لفريق يدربه المدرب الإسباني.

وأضافت أن غوارديولا، الذي سبق له تدريب برشلونة (2008-2012) وبايرن ميونيخ (2013-2016) سجل رقما سلبيا تاريخيا في مشواره التدريبي على مستوى نسبة الاستحواذ على الكرة التي يشتهر بها مع كل الأندية التي دربها وخصوصا برشلونة.

وعلق غوارديولا على الجدل الصاخب بشأن ضعف نسبة الاستحواذ وتراجع فريقه إلى الوراء بالقول: ""نحن لا نحاول أن نلعب بهذه الطريقة، لكن عندما يكون الخصم أفضل، ندافع بعمق ونلعب على الهجمات المرتدة".

وأضاف "كنت أفضل ألا نلعب بهذه الطريقة، لكن في هذا المستوى عليك أن تتأقلم. أقبل بالتعادل، وفي بعض المباريات علينا أن نُجري تعديلات. أعتقد أن النتيجة عادلة".

وكان مانشستر سيتي تقدم بهدف لنجمه إرلينغ هالاند قبل أن يدرك آرسنال التعادل بهدف سجله غابرييل مارتينيلي في الوقت بدل الضائع.