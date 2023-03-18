صحف رياضية: الليغا تمر عبر الكلاسيكو.. القفل أراوخو.. وشهر بوتر

ركزت الصحيفة على تصريحات غراهام بوتر مدرب تشيلسي بعد وقوعه في مواجهة ريال مدريد برسم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: "شهر بوتر، يقول غراهام بوتر إن تشيلسي قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا رغم قرعة ربع النهائي المرعبة أمام حامل اللقب ريال مدريد".

الصحيفة اهتمت بكريستال بالاس وكتبت: "روي هودسون لنجدة بالاس".