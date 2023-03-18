صحف رياضية: الليغا تمر عبر الكلاسيكو.. القفل أراوخو.. وشهر بوتر

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد وكتبت: "لقب الدوري الإسباني يمر عبر الكلاسيكو".
الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وطريق ريال مدريد للنهائي وكتبت: "دون توقف حتى النهائي".
كما اهتمت الصحيفة بقضية نغريرا وبرشلونة وكتبت: "نيغريرا شخص في قضيته".
كما اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني وكتبت: "دي لافونتي يعيد تشكيل منتخب إسبانيا".
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت
سبورت: إن فزنا فنحن أبطال الدوري الإسباني
ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: "أراوخو: إن فزنا فنحن أبطال الدوري الإسباني".
الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن قضية نيغريرا وكتبت: "خوان لابورتا: هناك حملة لزعزعة استقرار الفريق والسيطرة على برشلونة".
كما اهتمت بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد لتشيلسي.
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت
موندو ديبورتيفو: القفل أراوخو
ركزت الصحيفة على أخبار كلاسيكو برشلونة وريال مدريد وكتبت: "القفل أراوخو" و "بيدري لا" و"بنزيما نعم".
الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا حول قضية نيغريرا وكتبت: "لابورتا: سندافع ونهاجم".
كما اهتمت بقرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: "ربع النهائي يجمع المرشحين الثلاثة".
الصحيفة اهتمت بلائحة منتخب إسبانيا وكتبت: "ثورة دي لافونتي: 15 تغييرا عن لائحة كأس العالم".
كما اهتمت بقرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت: "إشبيلية يواجه مانشستر يونايتد الذي أسقط برشلونة وريال بيتيس".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت
أس: الجحيم للوصول للهدف
ركزت الصحيفة على قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وطريق ريال مدريد بمواجهة تشيلسي ثم المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وكتبت: "الجحيم للوصول للهدف".
الصحيفة اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني وكتبت: "دي لافونتي يحدث ثورة في منتخب إسبانيا".
كما اهتمت بكلاسيكو برشلونة وريال مدريد وكتبت: "بيدري يفقد الكلاسيكو".
غلاف صحيفة أس اليوم السبت
ذا صن: شهر بوتر
ركزت الصحيفة على تصريحات غراهام بوتر مدرب تشيلسي بعد وقوعه في مواجهة ريال مدريد برسم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: "شهر بوتر، يقول غراهام بوتر إن تشيلسي قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا رغم قرعة ربع النهائي المرعبة أمام حامل اللقب ريال مدريد".