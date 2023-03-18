أراوخو وفينيسيوس
أراوخو وفينيسيوس
رياضة

صحف رياضية: الليغا تمر عبر الكلاسيكو.. القفل أراوخو.. وشهر بوتر

الصحف تركز على نتيجة قرعة دوري الأبطال وكلاسيكو برشلونة وريال مدريد.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: الليغا تمر عبر الكلاسيكو

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد وكتبت: "لقب الدوري الإسباني يمر عبر الكلاسيكو".

الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وطريق ريال مدريد للنهائي وكتبت: "دون توقف حتى النهائي".

كما اهتمت الصحيفة بقضية نغريرا وبرشلونة وكتبت: "نيغريرا شخص في قضيته".

كما اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني وكتبت: "دي لافونتي يعيد تشكيل منتخب إسبانيا".

غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت
غلاف صحيفة ماركا اليوم السبت

سبورت: إن فزنا فنحن أبطال الدوري الإسباني

ركزت الصحيفة على كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: "أراوخو: إن فزنا فنحن أبطال الدوري الإسباني".

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن قضية نيغريرا وكتبت: "خوان لابورتا: هناك حملة لزعزعة استقرار الفريق والسيطرة على برشلونة".

كما اهتمت بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد لتشيلسي.

غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت
غلاف صحيفة سبورت اليوم السبت

موندو ديبورتيفو: القفل أراوخو

ركزت الصحيفة على أخبار كلاسيكو برشلونة وريال مدريد وكتبت: "القفل أراوخو" و "بيدري لا" و"بنزيما نعم".

الصحيفة اهتمت بتصريحات خوان لابورتا حول قضية نيغريرا وكتبت: "لابورتا: سندافع ونهاجم".

كما اهتمت بقرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: "ربع النهائي يجمع المرشحين الثلاثة".

الصحيفة اهتمت بلائحة منتخب إسبانيا وكتبت: "ثورة دي لافونتي: 15 تغييرا عن لائحة كأس العالم".

كما اهتمت بقرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي وكتبت: "إشبيلية يواجه مانشستر يونايتد الذي أسقط برشلونة وريال بيتيس".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم السبت

أس: الجحيم للوصول للهدف

ركزت الصحيفة على قرعة ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا وطريق ريال مدريد بمواجهة تشيلسي ثم المتأهل من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وكتبت: "الجحيم للوصول للهدف".

الصحيفة اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني وكتبت: "دي لافونتي يحدث ثورة في منتخب إسبانيا".

كما اهتمت بكلاسيكو برشلونة وريال مدريد وكتبت: "بيدري يفقد الكلاسيكو".

غلاف صحيفة أس اليوم السبت
غلاف صحيفة أس اليوم السبت

ذا صن: شهر بوتر

ركزت الصحيفة على تصريحات غراهام بوتر مدرب تشيلسي بعد وقوعه في مواجهة ريال مدريد برسم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: "شهر بوتر، يقول غراهام بوتر إن تشيلسي قادر على الفوز بدوري أبطال أوروبا رغم قرعة ربع النهائي المرعبة أمام حامل اللقب ريال مدريد".

الصحيفة اهتمت بكريستال بالاس وكتبت: "روي هودسون لنجدة بالاس".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم السبت
غلاف صحيفة ذا صن اليوم السبت

ليكيب: لاكازيت لا يكفي

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب فرنسا ومنتخب ويلز برسم دوري الأمم الستة للريكبي وكتبت: "مثل في إنجلترا".

واهتمت الصحيفة بتعادل أولمبيك ليون ونانت 1-1 في الدوري الفرنسي وكتبت: "لاكازيت لا يكفي".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت
غلاف صحيفة ليكيب اليوم السبت
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الكلاسيكو
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