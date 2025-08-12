"الأهلي فيه سيستم".. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة نارية لوالد زيزو (فيديو)

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، رسالة قوية إلى والد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق الأحمر الحالي والزمالك السابق، مشدداً على أن النادي الأهلي يمتلك "سيستم" واضحاً في التعامل مع الأزمات المتعلقة بلاعبيه، وذلك في أعقاب تصريحات والد اللاعب حول أزمة الإساءات من جماهير الزمالك.

وتلقى زيزو وأسرته هتافات عدائية من جانب جماهير الزمالك، خلال مباراة الفريق الافتتاحية بالدوري المصري، أمام سيراميكا، والتي انتهت بفوز الأبيض 0/2.

وخرج والد زيزو في وقت سابق مهددًا برحيل نجله عن مصر، حال عدم عقاب جماهير الزمالك التي هتفت ضده.

كما أدلى والد زيزو بتصريحات مثيرة للجدل، متهماً بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك بتحريض الجمهور على الإساءة لنجله وعائلته.

كما أكد والد اللاعب أنه لن يتنازل عن حق عائلته، وتقدم محاميه ببلاغات قضائية ضد المتجاوزين.

الأهلي "فيه سيستم"

قال سيد عبد الحفيظ، على قناة "MBC مصر: "لا بد أن نضع نفسنا مكان والده، ممكن الأمر يكون على المستوى الأسري غير مقبول وهذا الأمر جديد بالنسبة له، فممكن تتقبل منه حاجات معينة".

وأضاف: "لكن في النهاية هناك نظام وسيستم واضح في الأهلي، وطالما الحدث يخص لاعبًا في النادي، فالأهلي هو من يرد عليه".