أسقطته أرضًا.. لحظة صادمة لإصابة لاعب بـ"ألعاب نارية" خلال مباراة (فيديو)

تعرض النجم البوليفي خوان جودوي، مهاجم فريق "ذا سترونجست"، لإصابة صادمة في منطقة حساسة بجسده، بعد إصابته بألعاب نارية أطلقها مشجعون خلال احتفالات الفوز في الدوري البوليفي الممتاز.

وجاءت الإصابة عقب المباراة التي جمعت فريقه بمنافسه "بلومينج"، والتي انتهت بفوز "ذا سترونجست" بنتيجة 3-2، حيث سجل جودوي هدف الفوز.

بعد صافرة النهاية، أطلق مشجعون من جماعة "ألتراسور" التابعة للنادي ألعابًا نارية من نوع "لورونا" – المعروفة بسرعة انطلاقها كالصواريخ – ما تسبب في حالة من الذعر بين اللاعبين والطاقم الفني الذين فروا من الملعب.

لكن إحدى القذائف أصابت جودوي مباشرة في منطقة حساسة، ما أسقطه أرضًا وهو يتألم، قبل أن يُنقل بمساعدة المسعفين.

تشخيص الإصابة

كشفت تقارير صحيفة "إل ديبر" البوليفية أن جودوي عانى من حروق من الدرجة الأولى في منطقة الفخذ.

كما أصيب اللاعب بورم دموي في الخصية.

ردود الفعل الغاضبة

ألقى نادي "ذا سترونجست" باللوم على جماعة "ألتراسور"، مشيرًا إلى أن إطلاق الألعاب النارية جاء في سياق احتجاجات مستمرة ضد إدارة النادي.

وردت الجماعة باعتذار رسمي، قائلة: "نعتذر لكل الجماهير عن هذه الأحداث المؤسفة. لم نكن نهدف لإيذاء أي لاعب أو طاقم فني، وغايتنا دائمًا التشجيع الإيجابي، وليس التعريض للخطر".

وأكدت الجماعة التوقف عن استخدام الألعاب النارية في المباريات المقبلة، بينما أصدر النادي بيانًا حازمًا قال فيه: "نرفض تكرار مثل هذه الأحداث، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين".