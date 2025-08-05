وفاة نجم بورتو السابق جورجي كوستا داخل مقر تدريبات النادي

أعلن نادي بورتو البرتغالي اليوم الثلاثاء وفاة نجمه السابق جورجي كوستا الذي سبق له تحقيق أمجاد كروية لافتة مع النادي كما خاض مسيرة تدريبية من بينها فترة إشرافه على الصفاقسي التونسي.

وذكرت مصادر إخبارية أن جورجي كوستا توفي بنوبة قلبية مفاجئة بينما كان حاضر خلال تدريبات بورتو، إذ سقط مغمى عليه ونقل إلى مستشفى ساو جواو وهو في حالة خطرة قبل وفاته.

وقضى كوستا الذي توفي عن عمر 53 عاما، الجزء الأكبر من مسيرته مع بورتو، وكان قائد الفريق عندما توج بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2002-2003، ثم دوري أبطال أوروبا في الموسم الموالي.

وكتب بورتو عبر حسابه على منصة إكس "رحل عنا جورجي كوستا. كان واحدا منا، القائد والقدوة. ورمز لنادي بورتو".

ومن جهته، نعى نادي سبورتنغ لشبونة نجم الكرة البرتغالية معلنا في بيان حزين عبر حسابه على منصة "إكس" أنه "يتقدم بخالص تعازيه بوفاة جورجي كوستا، مدير كرة القدم في نادي بورتو واللاعب الدولي البرتغالي السابق".

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وقال النادي: "يقدم سبورتنغ لشبونة خالص التعازي لعائلة كوستا وأصدقائه وكل من شاركه حياته، لقد كانت ذكراه ومساهماته الجليلة في نادي بورتو وكرة القدم البرتغالية لافتة".

وولد جورجي كوستا في 14 أكتوبر 1971 في مدينة بورتو ولعب طوال مسيرته الكروية الاحترافية في أندية بورتو وماريتيمو في البرتغال وشارلتون أتلتيك الإنجليزي وستاندار دي لياج البلجيكي بين عامي 1990 و2006.

وخاض النجم الراحل 50 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي أحرز خلالها هدفين.

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واعتزل كوستا في عام 2006 ودرب العديد من الأندية، من بينها سبورتنغ براغا والنادي الصفاقسي التونسي في فترتين خلال عامي 2017 و2022، ومنتخب الغابون وغيرها، ودرب نادي أفي آس البرتغالي في آخر محطة له عام 2024.