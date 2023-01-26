نجل أنشيلوتي مرشح لتدريب إيفرتون
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ديفيدي أنشيلوتي نجل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مرشح لتدريب إيفرتون.
لكن ديفيدي ليس المرشح الوحيد لتدريب إيفرتون وخلافة فرانك لامبارد، فقد قالت الصحيفة إن مارسيلو بيلسا وصل إنجلترا لإجراء محادثات مع إيفرتون.
ووصل مدرب ليدز يونايتد السابق، الخيار الأول للنادي، إلى لندن من البرازيل قبل مناقشات رسمية إدارة إيفرتون.
وهناك اعتراف من إيفرتون بأنهم يواجهون معركة شاقة للحصول على عقد مع بيلسا، بسبب تحفظاته حول ما إذا كان الفريق الحالي يمكنه التكيف مع أسلوبه المليء بالطاقة.
وأفادت "ديلي ميل" بأن إيفرتون يكتشف الخيارات الأخرى لأن بيلسا يكسب ما يزيد على 11 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وقال الصحفي سامي مقبل في "ديلي ميل" إن دافيدي أنشيلوتي، نجل كارلو، هو بديل لمارسيلو بيلسا.
ودافيدي البالغ من العمر 33 عامًا هو مساعد والده في ريال مدريد ولديه خبرة في التواجد في إيفرتون عندما عمل والده.
وأمضى دافيدي بعض الوقت باعتباره المدرب الثاني في بايرن ميونخ ونابولي، لكن ظهرت تقارير، الآن، تتحدث عن أنه قد يكون جاهزًا لأول دور إداري له.
وأعلن إيفرتون، يوم الإثنين الماضي، رحيل المدرب فرانك لامبارد.
ويحتل الفريق المركز التاسع عشر قبل الأخير، ويملك 15 نقطة فقط من 20 مباراة.