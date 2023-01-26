نجل أنشيلوتي مرشح لتدريب إيفرتون

وهناك اعتراف من إيفرتون بأنهم يواجهون معركة شاقة للحصول على عقد مع بيلسا، بسبب تحفظاته حول ما إذا كان الفريق الحالي يمكنه التكيف مع أسلوبه المليء بالطاقة.

وأفادت "ديلي ميل" بأن إيفرتون يكتشف الخيارات الأخرى لأن بيلسا يكسب ما يزيد على 11 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وقال الصحفي سامي مقبل في "ديلي ميل" إن دافيدي أنشيلوتي، نجل كارلو، هو بديل لمارسيلو بيلسا.