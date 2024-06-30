مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض منتخب إنجلترا مواجهة ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" ضد منافسه سلوفاكيا مساء اليوم الأحد.

ويسعى منتخب إسبانيا لاستكمال مشواره المميز في مواجهة جورجيا الذي يتسلح بعنصر المفاجأة ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

وتقام، اليوم الأحد، مواجهة نهائي كأس تونس بين البنزرتي والملعب التونسي.