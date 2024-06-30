مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يخوض منتخب إنجلترا مواجهة ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" ضد منافسه سلوفاكيا مساء اليوم الأحد.
ويسعى منتخب إسبانيا لاستكمال مشواره المميز في مواجهة جورجيا الذي يتسلح بعنصر المفاجأة ضمن منافسات المرحلة ذاتها.
وتقام، اليوم الأحد، مواجهة نهائي كأس تونس بين البنزرتي والملعب التونسي.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة
كأس أوروبا:
إنجلترا – سلوفاكيا – 7:00 مساءً – bein sports max1
إسبانيا – جورجيا – 10:00 مساءً -bein sports max1
كأس تونس:
الملعب التونسي – البنزرتي – 7:00 مساءً – التلفزة الوطنية التونسية