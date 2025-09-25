مفاجأة كبيرة في تشكيل النصر المتوقع ضد الاتحاد بالدوري السعودي

اتخذ البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي النصر السعودي قرارا غير متوقع يخص تشكيلة الفريق التي ستواجه الاتحاد في كلاسيكو دوري روشن.

ويستعد الاتحاد حامل اللقب لمواجهة مرتقبة أمام النصر اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، في لقاء ستمنح نتيجته الفائز صدارة الترتيب منفردًا بعد أن جمع الفريقان 9 نقاط كاملة من أول 3 جولات.

النصر يدخل اللقاء متفوقًا بفارق الأهداف، بعدما سجل لاعبوه 12 هدفًا ولم تستقبل شباكهم إلا مرة واحدة.

في حين تلقى الاتحاد أربعة أهداف في أول مباراتين قبل أن يستعيد صلابته الدفاعية أمام النجمة الصاعد حديثًا.

مفاجأة في التشكيل المتوقع

البرتغالي جورجي جيسوس يخطط لإجراء تعديلات بارزة في تشكيل النصر، أبرزها إعادة الحارس البرازيلي بينتو إلى التشكيلة الأساسية بعد أن اعتمد أخيرًا على نواف العقيدي وراغد النجار.

كما يتجه جيسوس لاستبعاد المهاجم البرازيلي أنجيلو من قائمة المباراة للاستفادة من خانته ضمن مقاعد المحترفين الأجانب، المسموح بعدد ثمانية فقط وفق لوائح الاتحاد السعودي.

ويفتح هذا التغيير الباب أمام عودة عبد الله الخيبري للتشكيلة الأساسية لتعويض غياب أنجيلو، في مفاجأة غير متوقعة لجماهير العالمي قبل الكلاسيكو.