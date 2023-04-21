"مهرج".. بيرس مورغان يشن هجوما جديدا على تين هاغ بسبب رونالدو
شن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، الصديق المقرب من كريستيانو رونالدو هجوما حادا على إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد بعد خروج الأخير من ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وغادر مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي بعدما خسر إيابا أمام إشبيلية الإسباني بثلاثية نظيفة.
وكانت مقابلة أجراها رونالدو مع مورغان قبل كأس العالم قطر 2022 سببا مباشرا في إنهاء علاقة رونالدو بمانشستر يونايتد حيث شن خلالها هجوما على المدرب الهولندي وبعض اللاعبين والإدارة.
وغرد مورغان بعد خروج يونايتد: " عزيزي يا عزيزي، يا لها من فوضى مذلة من قبل يونايتد، تذكر... أن هذا المهرج المبالغ في تقديره إريك تين هاغ يعتقد أنه صنع مسرحية ذكية لإذلال كريستيانو رونالدو وإجباره على الخروج من النادي".
ودأب مورغان على مهاجمة إيريك تين هاغ منذ خروج كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد سواء في لحظات الخسارة أو الفوز، حيث سخر من احتفاله بالفوز بكأس الرابطة أيضا.
وقال تين هاغ إن لاعبيه افتقدوا الشغف معتبرا طريقة خروجهم من دور الثمانية "غير مقبولة".
وردا على قتال إشبيلية أكثر من فريقه أبلغ تين هاغ الصحفيين "يجب أن أقر بذلك، هذا مؤلم وقاس لكنها الحقيقة".
وناشد المدرب الهولندي لاعبي يونايتد إظهار رغبة أكبر والثبات عند امتلاك الكرة.
وأضاف "حين تتعرض لضربة يجب أن تتعامل معها وتصمد، لا يتعلق الأمر بمهارات اللاعبين وإنما بالشخصية، يجب التحلي بالثبات والرغبة والشغف.
"يجب امتلاك رغبة أكبر في الفوز، لذا ما حدث ليس مقبولا".