حسم أزمة حراسة المرمى.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام مودرن سبورت

أنهى الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل حول مركز حراسة المرمى، واستقر على التشكيل الذي سيواجه مودرن سبورت في افتتاحية مشوار الفريق بالدوري المصري الممتاز، يوم السبت المقبل.

ويستعد الأهلي، حامل اللقب، لانطلاقة قوية في الموسم الجديد تحت قيادة ريبيرو، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

أزمة حراسة المرمى تتصدر المشهد الأهلاوي

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا حول أداء محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس المرمى الأساسي، بعد خطأ فادح في مباراة ودية أمام الملعب التونسي خلال معسكر الفريق في طبرقة التونسية.

وتسبب الشناوي بهدف مفاجئ للفريق التونسي، إثر فشله في التعامل مع تسديدة خليل العياري، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-1 لصالح الأهلي.

وأثار هذا الخطأ موجة من الانتقادات الحادة من جماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي رأت فيه تكرارًا لأخطاء سابقة للحارس في مباريات حاسمة.

وطالب عدد من الجماهير بضرورة أن يحرس مصطفى شوبير عرين الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وخاض الأهلي معسكرًا تدريبيًا مكثفًا في مدينة طبرقة التونسية، ركز خلاله ريبيرو على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وإتاحة الفرصة للناشئين لإثبات قدراتهم.

وشهد المعسكر مباراتين وديتين، حقق خلالهما الأهلي الفوز بنتيجة 4-1 على الملعب التونسي و5-0 على البنزرتي.

وأكد ريبيرو، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن "معسكر تونس حقق أهدافه الفنية، فقد ركزنا على تنفيذ خطط تكتيكية وتطوير الأداء الهجومي. النتائج الودية ليست الهدف الأساسي، بل بناء فريق متكامل قادر على المنافسة بقوة".

وأضاف: "طموحنا كبير لإسعاد جماهير الأهلي والتتويج بالبطولات، وسنخوض كل مباراة بنية الفوز".

التشكيل المتوقع لمواجهة مودرن سبورت

استقر ريبيرو على التشكيل الأساسي للأهلي في مواجهة مودرن سبورت، إذ يتوقع أن يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد شكري، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانغ، محمد علي بن رمضان، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو"، محمد شريف، محمود حسن "تريزيغيه".

وبهذا الاختيار أسدل ريبيرو الستار على أزمة حراسة المرمى، قبيل بداية موسم الأهلي.