نجم ريال مدريد ينشر مقطعا لـ"فضح" لاعبي برشلونة (فيديو)

يبدو أن التحديث الأخير لمنصة "إنستغرام" سيشعل أزمة مبكرة بين أنطونيو روديغر، نجم ريال مدريد، ولاعبي برشلونة، حيث أعاد النجم الألماني نشر مقطع يُظهر لامين يامال، نجم البارسا، وهو يسقط على الأرض بعدما بدا أنه تلقى صفعة على وجهه خلال إحدى المباريات.

وجاء التعليق على المقطع: "عقلية برشلونة"، في إشارة ساخرة إلى اللاعب الشاب وتلميح بأنه كان يتعمد السقوط.

وكانت منصة "إنستغرام" حدّثت تطبيقها بإضافة خاصية إعادة نشر مقاطع الفيديو بطريقة مشابهة لميزة "تيك توك"، هذه الإضافة تقلل الخصوصية، إذ تتيح لمتابعي أي مستخدم رؤية ما يعجبه وما يشاركه، وفي حال كان الحساب مفتوحًا، يمكن لأي شخص الاطلاع على هذه المعلومات.

وبسبب ذلك، انتشر خلال الساعات الماضية على نطاق واسع منشور شاركه روديغر عبر حسابه على "إنستغرام"، وهو عبارة عن فيديو يتضمن بضع لقطات للاعبي برشلونة وهم يتظاهرون بالسقوط أو المبالغة في ردود الفعل أثناء المباريات، بهدف الإيهام بوجود أخطاء أو اعتداءات. ويظهر لامين يامال بكثرة في المقطع، إذ يواصل منذ فترة السقوط المتكرر لمحاولة خداع الحكام.

جماهير ريال مدريد وجدت في تصرف المدافع مادة للضحك، بينما أثار الأمر غضب مشجعي برشلونة، إلى درجة أن بعضهم لم يتردد في الرد على المدافع الألماني بانتقاده على سلوكياته داخل الملعب، بل ونشر لقطات له وهو يحاول بدوره خداع الحكام في مباريات سابقة.

وتسيطر حالة من التوتر على العلاقة بين روديغر وجماهير برشلونة منذ فترة طويلة، بسبب محاولة اللاعب استفزازهم أكثر من مرة خلال المباريات التي تجمع بين الفريقين.

كما يتعرض روديغر أحيانًا إلى بعض الهتافات العنصرية من جانب جماهير البارسا خلال مباريات الكلاسيكو بين الفريقين في مختلف المسابقات، لذلك دائمًا ما تسيطر حالة من التوتر بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد ضد برشلونة، يوم الـ26 من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

ويلعب فريق ريال مدريد ضد أوساسونا، يوم الثلاثاء الـ19 من أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد من مسابقة "الليغا".

يذكر أن الموسم الماضي كان صعبًا على المدافع الألماني، إذ لعب وهو يعاني إصابة قبل أن يخضع لعملية جراحية في المراحل الأخيرة من الموسم.

وعاد روديغر إلى الملاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2025، لكنه لم يكن في أفضل حالاته؛ ما أثار شكوكًا حول استمراره مع النادي.

النجم الألماني كان سجّل 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، في 55 مواجهة مع الفريق الملكي، بجميع المسابقات، في موسم 2024-25.