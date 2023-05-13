باريس سان جيرمان يفكر في بيع أشرف حكيمي

وكانت بداية الموسم الثاني لحكيمي في باريس سان جيرمان إيجابية بشكل لافت لكن إدارة الفريق لم تر نفس اللاعب منذ العودة من كأس العالم 2022 رغم أنه حصل مع المغرب على المركز الرابع في المونديال.

وأوضحت "ليكيب" أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها حكيمي أمام لوريان قبل أسبوعين "أزعجت" إدارة باريس سان جيرمان وأثارت انتقادات داخلية.

وواجه مدافع ريال مدريد السابق أيضًا صعوبات خارج الملعب منذ مطلع العام، حيث تزامن طلاقه من زوجته مع تحقيق في مزاعم اغتصاب.

ولطالما دعم باريس سان جيرمان حكيمي، ووفقا لصحيفة "ليكيب" يمكن تفسير ذلك، جزئيًا على الأقل، بقرب اللاعب من كيليان مبابي.