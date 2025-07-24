الآن عمري 40.. أول لقاء بين رونالدو وجيسوس في معسكر النصر (فيديو)

شهد معسكر نادي النصر السعودي في النمسا لحظة تاريخية تمثل في أول لقاء يجمع بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه الجديد جورجي جيسوس، الذي سيتولى قيادة الفريق هذا الموسم.

ووصل رونالدو في ساعات متأخرة من مساء الخميس إلى معسكر الفريق في سالزبورغ، الذي يقيم فيه ضمن استعداداته للموسم الجديد، إذ يستعد النصر لمنافسات محلية وقارية هامة.

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وحرص الأسطورة البرتغالية على تجنب الضجيج الإعلامي، مفضلاً الانتقال مباشرة من المطار إلى مقر التدريبات بسيارة خاصة تحت إجراءات أمنية مشددة.

وكان رونالدو قد حصل على إجازة قصيرة بعد نهاية موسم حافل بالمشاركات مع النصر ومنتخب بلاده، بعد تنسيق مسبق مع المدير الفني جيسوس لضمان حصوله على الراحة الكافية قبل العودة للتدريبات.

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ضحك رونالدو مع جيسوس

تجمع العشرات من مشجعي النصر عند بوابة المعسكر لتحية نجمهم العالمي، الذين اصطفوا بفارغ الصبر لرؤيته.

ولم يتردد رونالدو في تبادل التحية مع الجماهير قبل أن يلتقي مدربه جيسوس في لقاء حميمي، جمع بينهما لأول مرة منذ تعيين الأخير على رأس الجهاز الفني.

وظهر رونالدو مبتسمًا وهو يحتضن جيسوس، الذي بادله ابتسامة عريضة هو الآخر.

وتبادل الثنائي الضخكات حيث قال رونالدو لمدربه الجديد: "الآن عمري 40".

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ومن المقرر أن يخوض النصر أولى مبارياته الرسمية في موسمه الجديد يوم 19 أغسطس المقبل، حين يواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.