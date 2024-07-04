أبرزهم كيبا أريزابالاغا.. 3 حراس مرمى على رادار الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد السعودي يبحث خلال الميركاتو الصيفي الحالي عن ضم حارس مرمى جديد لصفوفه، بعد رحيل حارسه مارسيلو غروهي.

ورحل غروهي عن الاتحاد خلال صيف 2024، بعد أن انضم إلى الفريق في شتاء 2019 قادمًا من غريميو البرازيلي.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي رودي غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، فإن "إدارة نادي الاتحاد دخلت في مفاوضات مع 3 حراس مرمى من أجل ضم أحدهم في الميركاتو الحالي.

وأضاف: "الخيار الأول للنادي السعودي هو البرازيلي بينتو، حارس مرمى فريق أتلتيكو بارانينسي، والذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى ديسمبر 2026"

وتابع: "أيضا يتواصل النادي مع كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى ريال مدريد والذي عاد إلى تشيلسي بعد انتهاء إعارته".

ريال مدريد كان تعاقد مع أريزابالاغا على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم الماضي، من أجل تعويض غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا الذي كان مصابا، لكنه عانى من التهميش منذ يناير عقب اعتماد الجهاز الفني على حارس المرمى الأوكراني أندري لونين.

وأوضح غاليتي، أن الحارس الثالث على رادار الاتحاد، هو السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، الذي دخل أيضا النصر في مفاوضات لمحاولات ضمه.

ويستمر عقد الحارس السلوفيني مع ناديه الإسباني حتى يونيو من عام 2028، ليتعين على أي نادٍ الحصول على موافقة الحارس وأتلتيكو من أجل ضمه.

يذكر أن نادي الاتحاد توصل لاتفاق مع الإيطالي ستيفانو بيولي على تدريب الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وأوضحت التقارير أن الطرفين اتفقا أن تكون مدة التعاقد 3 مواسم.