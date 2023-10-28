مهمة سرية لغافي في الكلاسيكو
ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على المهمة السرية الملقاة على عاتق غافي، نجم برشلونة، في الكلاسيكو الذي سيجمع فريقه ضد ريال مدريد، مساء اليوم السبت، بالدوري الإسباني، على ملعب "مونتغويك".
وبحسب التقرير، فإن تشافي هيرنانيز، المدير الفني لفريق برشلونة، قرر الاعتماد على غافي، في المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، بطريقة جديدة كما حدث مع منتخب إسبانيا.
وقالت الصحيفة: "مدرب إسبانيا في مواجهة الفريق ضد النرويج في تصفيات يورو 2024، أوكل لغافي مهمة رقابة هالاند في الكرات الثابتة رغم فارق الطول، حيث أن نجم مانشستر سيتي يبلغ طوله 194 سم، بينما غافي 173 سم والانتصار كان من نصيب نجم برشلونة".
وأوضحت الصحيفة: "اليوم غافي سيكون أفضل خيار لإيقاف جود بيلينغهام في الكرات الثابتة وحتى عندما يتحرك في المساحات، أو يمكنه مراقبة لاعبين أمثال روديغير وخوسيليو، حيث يعد غافي متخصص وأكثر ذكاء من روميو، مدافع برشلونة".
ويعد بيلينغهام أهم لاعبي ريال مدريد هذا الموسم، إذ يتصدر اللاعب الإنجليزي، ترتيب هدافي ريال مدريد والدوري الإسباني بشكل عام برصيد 8 أهداف.
وشهدت قائمة برشلونة عودة عدد من اللاعبين المصابين في الفترة الماضية مثل روبرت ليفاندوفسكي، وجول كوندي، ورافينيا.
بينما لم يتم استدعاء فرينكي دي يونغ أو بيدري حتى لا تحدث أي انتكاسة للاعبين وفقًا لنصائح الجهاز الطبي بالاتفاق الجهاز الفني بقيادة.
ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليغا برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.