مهمة سرية لغافي في الكلاسيكو

ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على المهمة السرية الملقاة على عاتق غافي، نجم برشلونة، في الكلاسيكو الذي سيجمع فريقه ضد ريال مدريد، مساء اليوم السبت، بالدوري الإسباني، على ملعب "مونتغويك".

وبحسب التقرير، فإن تشافي هيرنانيز، المدير الفني لفريق برشلونة، قرر الاعتماد على غافي، في المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، بطريقة جديدة كما حدث مع منتخب إسبانيا.

وقالت الصحيفة: "مدرب إسبانيا في مواجهة الفريق ضد النرويج في تصفيات يورو 2024، أوكل لغافي مهمة رقابة هالاند في الكرات الثابتة رغم فارق الطول، حيث أن نجم مانشستر سيتي يبلغ طوله 194 سم، بينما غافي 173 سم والانتصار كان من نصيب نجم برشلونة".