ديوكوفيتش يفرض تفوقه ويتجاوز عقبة فيرنلي في بطولة ويمبلدون

رغم معاناة نوفاك ديوكوفيتش من مشكلة في الركبة اليمنى، لم يكن التغلب عليه في بطولة ويمبلدون للتنس أمرًا سهلًا بالنسبة للاعب يحتل المركز 277 في التصنيف العالمي، وقد نجح اللاعب الصربي في فرض تفوقه ليحقق فوزًا صعبًا 6-3 و6-4 و5-7 و7-5 على البريطاني جاكوب فيرنلي ويتأهل إلى الدور الثالث بالبطولة.

ورغم الهزيمة، تحمل المباراة التي شهدت المشاركة الأولى لفيرنلي على الملعب الرئيس، العديد من اللحظات التي لا تُنسى بالنسبة للاعب البريطاني الذي كان خارج المراكز الـ500 الأولى في التصنيف العالمي قبل شهر واحد لكنه قفز نحو 250 مركزًا بعد أن أحرز لقبًا في نوتنجهام ضمن سلسلة بطولات التحدي.

ولا يرجح أن ينسى فيرنلي استراتيجية المخاطرة العالية من أجل المكافأة الكبيرة، التي انتهجها في الشوط الأخير بالمجموعة الثالثة، والتي انتهت بضربة أمامية من ديوكوفيتش أرسل بها الكرة خارج الملعب ليخسر إرساله ويخسر المجموعة، وهو ما أسعد الجماهير الصاخبة التي دعمت فيرنلي.

لكن كل العروض البطولية للاعب الأسكتلندي، الذي لم يسبق له قبل البطولة الحالية تحقيق أي فوز في بطولات المحترفين أو المشاركة في البطولات الكبرى، لم تكن كافية للصمود أمام لاعب يسعى لتعزيز رقم قياسي بتحقيق الفوز رقم 372 له في البطولات الأربع الكبرى.

ونجح ديوكوفيتش عبر ضربة أمامية في المجموعة الرابعة في حسم المباراة والتأهل للدور الثالث ليتقدم بذلك خطوة جديدة نحو إحراز اللقب 25 له في البطولات الكبرى.