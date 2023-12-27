أبرز نقاط الخلاف بين الأهلي وعلي معلول من أجل تجديد تعاقده

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن أبرز نقاط الخلاف بين علي معلول، نجم الأهلي المصري، وإدارة النادي الأحمر، من أجل تجديد تعاقد النجم التونسي الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأربعاء: "فور عودة بعثة الأهلي من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات سيتم تجديد تعاقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، وأيضا محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، وستكون هناك جلسة معه من أجل تعديل تعاقده في حال عدم وجود أي عروض لديه".

وأضاف شوبير: "بالنسبة لعلي معلول فإن أي شخص يقول لك إن الأهلي لن يجدد له فهو خاطئ تماما، لكن القصة في خلاف على المقابل المالي فهو يحصل على مليون ونصف المليون دولار، وأرقامه تستحق هذا الرقم وأكثر، ولكن الضغوط المالية على الأهلي كبيرة جدا".