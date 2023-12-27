أبرز نقاط الخلاف بين الأهلي وعلي معلول من أجل تجديد تعاقده
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن أبرز نقاط الخلاف بين علي معلول، نجم الأهلي المصري، وإدارة النادي الأحمر، من أجل تجديد تعاقد النجم التونسي الفترة المقبلة.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، اليوم الأربعاء: "فور عودة بعثة الأهلي من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات سيتم تجديد تعاقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، وأيضا محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، وستكون هناك جلسة معه من أجل تعديل تعاقده في حال عدم وجود أي عروض لديه".
وأضاف شوبير: "بالنسبة لعلي معلول فإن أي شخص يقول لك إن الأهلي لن يجدد له فهو خاطئ تماما، لكن القصة في خلاف على المقابل المالي فهو يحصل على مليون ونصف المليون دولار، وأرقامه تستحق هذا الرقم وأكثر، ولكن الضغوط المالية على الأهلي كبيرة جدا".
وتابع: "النادي يريد استمرار معلول بلا شك، ولكن مقابل تخفيض المقابل المالي الخاص به، والأمور تحتاج لوصول لاتفاق بشأن تخفيض الرقم الذي يتقاضاه اللاعب التونسي، خاصة في ظل تمسك الأهلي بتواجده بقوة، واللاعب رد على كل المشككين في مستواه خلال مونديال الأندية وأيضا في كأس السوبر، وسيكون لاعبا أساسيا ضد فيوتشر في المباراة النهائية".
وأصبح علي معلول صاحب أفضل معدل تهديفي للاعب محترف يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية.
النسخة الأخيرة من البطولة شهدت على تألق معلول، الذي سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.
معلول بعد مشاركته التاريخية مع الأهلي، رفع رصيد مساهماته التهديفية في مونديال الأندية، إلى 6 مساهمات بواقع 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.
وبهذه الأرقام، تخطى علي معلول، واحدا من أساطير الأهلي السابقين، أمادو فلافيو، والذي شارك في 3 نسخ من مونديال الأندية، وله 3 أهداف وتمريرة حاسمة.
وحصل معلول على الميدالية البرونزية مع الأهلي 3 مرات من 4 مشاركات.
ويعد علي معلول واحدا من أفضل لاعبي النادي الأهلي في السنوات الأخيرة، ذلك أن مساهمته في حزمة الألقاب العديدة التي دخلت خزائن نادي القرن في أفريقيا كانت كبيرة منذ انتقاله إليه في العام 2016 قادما من النادي الصفاقسي التونسي.