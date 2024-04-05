بسبب رسالة.. توتر بين رئيسي برشلونة وباريس سان جيرمان
كشف راديو "RadioCAT" عن توتر علاقة رئيس برشلونة خوان لابورتا مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.
وفقا لراديو "RadioCAT" فإن التوتر في العلاقة بين برشلونة وباريس سان جيرمان يتجاوز مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
وأشار إلى وجود تنافس مؤسسي حيث إن العلاقة بين خوان لابورتا وناصر الخليفي متوترة رغم أنه يتعين على الطرفين الالتقاء في غضون أيام قليلة في مأدبة غداء.
وفاز لابورتا بالانتخابات الرئاسية لبرشلونة في 8 مارس الماضي قبل ثلاث سنوات، وفي العاشر من الشهر ذاته سافر في أول رحلة له مع الفريق كرئيس منتخب.
وكانت الرحلة إلى باريس حيث فاز النادي الفرنسي في ذهاب دور الـ16 بنتيجة 4/1 على ملعب كامب نو قبل التعادل 1/1 في الإياب في فرنسا.
ويعود أصل العلاقة المتوترة إلى الفرحة الكبيرة لناصر الخليفي في المدرجات خلال الفوز 4/1 حيث لم يكن هذا التصرف "موضع تقدير" من لابورتا.
وما زاد الطين بلة، الصراع بين الخليفي ولابورتا حيث يقود الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية معركة واضحة ضد مشروع دوري السوبر الأوروبي المدعوم بشكل خاص من برشلونة وريال مدريد.
وكذلك قرار برشلونة بالتخلص من عقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية لحساب شركة Rakuten عام 2016.
كما لم ينس برشلونة أبدًا مسلسل نيمار، الذي خطفه باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017، وعثمان ديمبلي، الذي ضمه باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو فقط.
وذكر "RadioCAT" أنه في الأيام القليلة الماضية، تمت محاولة لخفض التوتر، وكانت هناك رسالة عبر تطبيق "واتساب" من أحد الرئيسين إلى الآخر يهنئه فيها بأمر ما.
لكن لم يكن هناك أي استجابة.