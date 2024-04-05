بسبب رسالة.. توتر بين رئيسي برشلونة وباريس سان جيرمان

وكانت الرحلة إلى باريس حيث فاز النادي الفرنسي في ذهاب دور الـ16 بنتيجة 4/1 على ملعب كامب نو قبل التعادل 1/1 في الإياب في فرنسا.

ويعود أصل العلاقة المتوترة إلى الفرحة الكبيرة لناصر الخليفي في المدرجات خلال الفوز 4/1 حيث لم يكن هذا التصرف "موضع تقدير" من لابورتا.

وما زاد الطين بلة، الصراع بين الخليفي ولابورتا حيث يقود الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية معركة واضحة ضد مشروع دوري السوبر الأوروبي المدعوم بشكل خاص من برشلونة وريال مدريد.

وكذلك قرار برشلونة بالتخلص من عقد الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية لحساب شركة Rakuten عام 2016.

كما لم ينس برشلونة أبدًا مسلسل نيمار، الذي خطفه باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017، وعثمان ديمبلي، الذي ضمه باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 50 مليون يورو فقط.

وذكر "RadioCAT" أنه في الأيام القليلة الماضية، تمت محاولة لخفض التوتر، وكانت هناك رسالة عبر تطبيق "واتساب" من أحد الرئيسين إلى الآخر يهنئه فيها بأمر ما.

لكن لم يكن هناك أي استجابة.