المغرب يواصل تألقه بتصفيات المونديال ويفوز على زامبيا بثنائية (فيديو)

واصل المنتخب المغربي تألقه، وفاز على نظيره الزامبي بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء هذا الفوز الثمين خارج الديار، رغم تأهل منتخب المغرب لنهائيات كأس العالم، ليواصل أبناء وليد الركراكي تألقهم في مشوار التصفيات.

سجل المنتخب المغربي هدف التقدم في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، فقد نجح المهاجم يوسف النصيري في إيداع الكرة شباك مرمى الزامبيا، بعد عملية ضغط ناجح قادها اللاعب بلال الخنوس على حامل الكرة، مما أتاح له انتزاع الكرة وتسديدها نحو المرمى.

في الشوط الثاني، أنهى اللاعب حمزة إكمان على آمال المنتخب الزامبي في العودة، فمع الدقيقة 47، وبتصويبة رائعة أحرز إكمان الهدف الثاني.

بهذه النتيجة، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 21 نقطة، محققًا العلامة الكاملة (7 انتصارات من 7 مباريات).