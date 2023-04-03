ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يكتسح نابولي برباعية

تقدم رافائيل لياو لميلان في الدقيقة 17، قبل أن يضيف إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين نظيفين.

وفي الدقيقة 59 عاد لياو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لميلان، فيما اختتم أليكسيس سالماكرز رباعية ميلان في الدقيقة 67.