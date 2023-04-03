ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يكتسح نابولي برباعية
نابولي يسقط على أرضه
اكتسح ميلان مضيفه نابولي 4-0، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على إستاد دييغو مارادونا، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.
تقدم رافائيل لياو لميلان في الدقيقة 17، قبل أن يضيف إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميلان بهدفين نظيفين.
وفي الدقيقة 59 عاد لياو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لميلان، فيما اختتم أليكسيس سالماكرز رباعية ميلان في الدقيقة 67.
بهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الرابع والمتفوق بدوره على روما صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.
على الجانب الأخر تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: