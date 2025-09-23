رسمياً.. قناة مفتوحة تبث مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز

ترامب: التقيت مع قادة قطر والسعودية والإمارات والأردن وكان اجتماعنا رائعا وبحثنا أمورا حاسمة
أعلنت قناة مفتوحة بث مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز المصري مساء اليوم الثلاثاء، في الدور الثاني ببطولة كأس القارات للأندية.
ويحل بيراميدز ضيفاً على الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة السعودية.
وكشف المركز الإعلامي بنادي بيراميدز، في بيان مقتضب، عن بث المباراة على قناة إم بي سي أكشن.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم شركة الأهلي لكرة القدم بأن النادي تكفل بإذاعة المباراة تليفزيونياً.
وكانت منصة "شاهد" قد حصلت على حقوق بث المباراة قبل أن تنجح المفاوضات الخاصة ببث المباراة على شاشة التلفزيون.
وكان بيراميدز قد لعب ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول وفاز بثلاثة أهداف دون رد.
ويشارك بيراميدز في البطولة بوصفه حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد أن توج باللقب في النسخة الماضية لأول مرة في تاريخه، عقب التغلب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.
ويخوض الأهلي السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة أول مباراة في البطولة العالمية، بعد تتويجه باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.
ويلتقي الفائز من هذه المواجهة ضد الصاعد من لقاء بطلي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.