أول رد فعل لنجم الرجاء المغربي بعد حادثة الاعتداء بالعنف على عائلته
كشف نوفل الزرهوني لاعب الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن مستجدات الحالة الصحية له ولعائلته بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له أمس الثلاثاء بعد مباراة نصف نهائي كأس العرش، التي جمعت نادي الرجاء بمولودية وجدة.
و أكد الزرهوني في منشور على حسابه الرسمي على منصات التواصل أن أخت زوجته تعرضت لإصابة خطيرة بالحجارة الطائشة فيما نجت ابنته من الإصابة.
وقال الزرهوني الذي ساهم في تأهل الرجاء لنهائي كأس العرش: "الحمد لله على لطف الله بابنتي وزوجتي، هما بخير، لا أدري لماذا حصل كل هذا والحال أننا نلعب مباراة كرة قدم ولسنا في حرب، سامحكم الله".
وأضاف لاعب الرجاء في منشور تضمن صورة للأضرار البدنية التي لحقت بعائلته والمادية التي استهدفت سيارته: "أخت زوجتي تعرضت للضرب بالحجارة على مستوى الكتف و كادت أن تصيب الابنة لولا الأقدار نسأل الله الشفاء العاجل لها و لجميع من تعرضوا لهاته الاعتداءات البشعة".
وقالت السلطات الأمنية المحلية في محافظة أمن أكادير يومه الاربعاء في بلاغ لها، عن توقيف 17 شخصاً من بينهم أربعة قاصرين، وذلك للإشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي، على هامش نصف نهائي كأس العرش بين الرجاء الرياضي ومولودية وجدة، مساء أمس الثلاثاء.
يشار إلى أن الرجاء تأهل إلى نهائي كأس العرش في المغرب وسيلاقي وصيفه في الدوري الجيش الملكي في المباراة النهائية.