أول رد فعل لنجم الرجاء المغربي بعد حادثة الاعتداء بالعنف على عائلته

كشف نوفل الزرهوني لاعب الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن مستجدات الحالة الصحية له ولعائلته بعد الهجوم العنيف الذي تعرضوا له أمس الثلاثاء بعد مباراة نصف نهائي كأس العرش، التي جمعت نادي الرجاء بمولودية وجدة.

و أكد الزرهوني في منشور على حسابه الرسمي على منصات التواصل أن أخت زوجته تعرضت لإصابة خطيرة بالحجارة الطائشة فيما نجت ابنته من الإصابة.

وقال الزرهوني الذي ساهم في تأهل الرجاء لنهائي كأس العرش: "الحمد لله على لطف الله بابنتي وزوجتي، هما بخير، لا أدري لماذا حصل كل هذا والحال أننا نلعب مباراة كرة قدم ولسنا في حرب، سامحكم الله".