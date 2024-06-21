تغطية مباشرة.. مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا 2024
تفتتح فجر اليوم الجمعة منافسات "كوبا أمريكا" (COPA AMERICA) أقدم المسابقات القارية للمنتخبات، في نسختها الـ 48 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 16 منتخبا.
ويقص منتخب الأرجنتين حامل لقب نسخة 2021 ومنتخب كندا شريط الافتتاح بمواجهة يحتضنها ملعب "ميرسيدس بينز ستايديوم" في مدينة أطلنطا ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى وذلك بإدارة الحكم الفنيزويلي "خيسوس فالينزويلا".
تشكيلة المنتخب الأرجنتيني الموجود على رأس المجموعة الأولى ستكون معززة بكامل النجوم الذين كانوا قبل أقل من عامين أبطالا للعالم في مونديال قطر 2022، وعلى رأسهم نجم إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي فضلا عن حارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز ومهاجم بنفيكا البرتغالي بطل نهائي كوبا أمريكا 2021 أنخيل دي ماريا، وبقية النجوم مثل رودريغو دي بول وليساندرو مارتينز وماك أليستر ويوليان ألفاريز وغيرهم.
وفي المقابل سيقود نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز ومهاجم إنتر ميلانو تاجون بوكانان ولاعب ليل الفرنسي جوناثان ديفيد كتيبة المنتخب الكندي التي يدربها الأمريكي جيسي مارش.
ويلتقي المنتخبان الكندي والأرجنتيني للمرة الأولى في المنافسات الرسمية، فيما تعود المواجهة الودية الوحيدة بينهما إلى سنة 2010 وحينها فاز منتخب التانغو (5 ـ 0).
وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز لقطات وأحداث مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا 2024:
الدقيقة 1: الحكم الفينزويلي خيسوس فالينزويلا يطلق صافرة افتتاح كوبا أمريكا 2024: المنتخب الكندي هو من يبدأ ركلة البداية وميسي ورفاقه يبدؤون الدفاع عن لقبهم أبطالا للقارة الأمريكية.
الدقيقة 2: المنتخب الكندي يقود هجمة واعدة. جوناثان ديفيد يتجاوز الدفاع ويرسل تصويبة قوية لكن كرته التي اصطدمت بالمدافع تصل سهلة بين يدي مارتينيز.
الدقيقة 5: لياندرو باريديس يتلقى كرة من أكونا، يتقدم ويطلق تسديدة قوية من مسافة متوسطة تمر غير بعيدة عم مرمى منتخب كندا.
الدقيقة 8: أخطر فرصة للأرجنتين: دي ماريا ينطلق تقريبا من مناطق جزاء منتخب بلاده، وجها لوجه مع الحارس الكندي ماكسيم كريبو الذي يبدع في التصدي لهدف كان يبدو محققا
الدقيقة 10: ليونيل ميسي ينطلق من الجهة اليمنى لدفاع منتخب كندا ويسدد باليسرى لكن كرته تمر بجوار القائم. فرصة ثانية واعدة للأرجنتين لهز الشباك منذ البداية.
الدقيقة 22: المنتخب الكندي يحصل على ركلة حرة بعد خطأ من أكونا: ألفونسو ديفيز يسدد من على قوس منطقة الجزاء وتسديدته يصدها حائط الدفاع ويحولها إلى ضربة ركنية.