تغطية مباشرة.. مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا 2024

وفي المقابل سيقود نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز ومهاجم إنتر ميلانو تاجون بوكانان ولاعب ليل الفرنسي جوناثان ديفيد كتيبة المنتخب الكندي التي يدربها الأمريكي جيسي مارش.

ويلتقي المنتخبان الكندي والأرجنتيني للمرة الأولى في المنافسات الرسمية، فيما تعود المواجهة الودية الوحيدة بينهما إلى سنة 2010 وحينها فاز منتخب التانغو (5 ـ 0).

وفي ما يلي تقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز لقطات وأحداث مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا 2024: