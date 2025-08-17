20 مليون دولار.. اقتراح هدية خرافية من جورجينا لكريستيانو رونالدو (صورة)

كتب: نور الدين ميفراني

ما زالت خطوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر وصديقته جورجينا رودريغيز تثير المزيد من الإثارة حول تفاصيل الهدايا المتنوعة من الطرفين.

وقدم كريستيانو رونالدو لجورجينا رودريغيز بالإضافة لخاتم الخطوبة المرصع بالألماس البالغة قيمته حوالي 5 ملايين يورو عدة هدايا بقيمة إجمالية بلغت 313 ألف دولار وهي سيارة بورش كهربائية وساعة من علامة أوديمار بيجيه وساعة من علامة باتريك فيليب وحقائب من كريستين ديور ولويس فويتون وفساتين وبلوزات من ماركات عالمية.

وفي تقاليد الخطوبة من المفترض أن تقدم جورجينا رودريغيز هدايا بدورها للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتعبير عن حبها وموافقتها.

أخبار ذات علاقة جورجينا كان يجب أن ترفضه.. نجمة شهيرة تصدم كريستيانو رونالدو

وذكرت تقارير أنه من الممكن أن تهدي جورجينا رودريغيز كريستيانو رونالدو ساعة Jacob & Co Billionaire Timeless Treasure، وهي ساعة مرصعة بالألماس الأصفر المقطوع على شكل زمرد وتتميز بدقة عالية، وتقدر قيمتها بـ20 مليون يورو.

وما زال الثنائي لم يعلنا عن موعد حفل الزفاف وتشير التقارير كونه سيكون بعد نهائيات كأس العالم 2026 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ومن المتوقع أن يكون حفلا فاخرا وخرافيا.