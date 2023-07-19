سر تواجد نجل أرتيتا في تدريبات آرسنال خلال معسكر أمريكا (فيديو)

يبدو أن غابرييل نجل ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، يتطلع للسير على خطى والده في عالم التدريب، حيث شوهد الفتى صاحب الـ 14 عامًا، متواجدًا ضمن الطاقم التدريبي للفريق الإنجليزي خلال المعسكر التدريبي في أمريكا.

فريق آرسنال يتواجد في الولايات المتحدة، حيث يستعد لمباريات ودية ضد برشلونة ومانشستر يونايتد، في وقت لاحق من هذا الشهر.