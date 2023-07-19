سر تواجد نجل أرتيتا في تدريبات آرسنال خلال معسكر أمريكا (فيديو)
يبدو أن غابرييل نجل ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، يتطلع للسير على خطى والده في عالم التدريب، حيث شوهد الفتى صاحب الـ 14 عامًا، متواجدًا ضمن الطاقم التدريبي للفريق الإنجليزي خلال المعسكر التدريبي في أمريكا.
فريق آرسنال يتواجد في الولايات المتحدة، حيث يستعد لمباريات ودية ضد برشلونة ومانشستر يونايتد، في وقت لاحق من هذا الشهر.
ونشرت صحيفة "ديلي ستار" صورًا لغابرييل أرتيتا متواجدًا في الملعب خلال جلسة تدريب عامة للفريق الأول، ضمن تحضيرات الموسم الكروي الجديد، ما لفت أنظار الجمهور ووسائل الإعلام الإنجليزية.
وأظهرت الصور، أن ابن أرتيتا يواجه مدربًا آخر، بينما كان العديد من لاعبي الفريق الأول يشاركون في تدريب بدني.
فيما أشارت صحيفة "ديلي ميل"، وفقًا لمصادرها، إلى أن غابرييل أرتيتا لا يلعب أي دور جاد في استعدادات الفريق قبل بداية الموسم الجديد، ويبدو أنه تواجد كضيف فقط على تدريبات فريق آرسنال لمدة 15 دقيقة فقط.
يذكر أن آرسنال تعادل مع نورنبرغ الألماني بنتيجة 1/1 يوم الخميس الماضي، وسيلاقي فريق نجوم الدوري الأمريكي، صباح الخميس.
ثم سيلاقي مانشستر يونايتد في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 23 يوليو.
كما سيصطدم آرسنال ضد موناكو بمباراة ودية يوم الثاني من أغسطس، ستكون الأخيرة للفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي في مباراة السوبر الإنجليزية، على ملعب ويمبلي، يوم الأحد الموافق 6 أغسطس.