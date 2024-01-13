موعد التحاق كريم بنزيما بمعسكر نادي الاتحاد السعودي
أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، جدلا بعد استمرار غيابه عن معسكر فريقه المقام في الإمارات، ويستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.
منافسات الدوري السعودي توقفت بسبب مشاركة الأخضر في كأس آسيا 2023 بين 12 يناير و10 فبراير المقبل.
ويعاني بنزيما خلال الفترة الماضية مع فريقه؛ بسبب تراجع مستواه، وأشارت عدة تقارير إلى أن النجم الفرنسي يدرس الرحيل عن الاتحاد.
ولكن صحيفة "عكاظ" ذكرت في تقرير لها، اليوم السبت، أن "بنزيما سيتواجد في معسكر الفريق غدا الأحد".
ونقلت الصحيفة عن مصدر، تأكيده أنه لا صحة للأنباء التي يتم تناقلها في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل اللاعب مع "العميد"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عقد بنزيما مع ناديه الحالي لمدة 3 سنوات، مضى منها نصف الموسم الحالي.
يذكر أن بنزيما انتقل إلى الاتحاد في الصيف الماضي، في صفقة مجانية، عقب رحيله عن ريال مدريد.
وخلال الموسم الحالي أحرز كريم بنزيما 12 هدفًا، وقدَّم 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة لعبها مع الاتحاد، عبر جميع المسابقات.
الاتحاد، بطل الدوري السعودي، تراجع هذا الموسم إلى المرتبة السابعة برصيد 28 نقطة، وفارق 25 نقطة كاملة عن المتصدر الهلال.