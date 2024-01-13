موعد التحاق كريم بنزيما بمعسكر نادي الاتحاد السعودي

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، جدلا بعد استمرار غيابه عن معسكر فريقه المقام في الإمارات، ويستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

منافسات الدوري السعودي توقفت بسبب مشاركة الأخضر في كأس آسيا 2023 بين 12 يناير و10 فبراير المقبل.

ويعاني بنزيما خلال الفترة الماضية مع فريقه؛ بسبب تراجع مستواه، وأشارت عدة تقارير إلى أن النجم الفرنسي يدرس الرحيل عن الاتحاد.