بث مباشر لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي

مباراة يوفنتوس ضد بارماالمصدر: حساب يوفنتوس عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 6:18 م

يفتتح  يوفنتوس مشواره في الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد بمواجهة ضيفه بارما في الجولة الأولى من عمر الكالتشيو.

ويتطلع يوفنتوس لبداية قوية لمشواره في الدوري الإيطالي هذا الموسم أملاً في استعادة اللقب المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبارما في الدوري الإيطالي

 وكانت منافسات الدوري الإيطالي قد انطلقت أمس السبت بفوز نابولي حامل اللقب على ساسولو بنتيجة 2-0 وتعادل جنوى مع ليتشي دون أهداف.

وتغلب روما على بولونيا بنتيجة 1-0 بينما فاز ميلان على كريمونينزي بنتيجة 2-1.

 وشهدت مباريات اليوم الأحد تعادل فيورنتينا مع مضيفه كالياري بنتيجة 1-1 كما فاز كومو على لاتسيو بنتيجة 2-0.

ويلتقي في التوقيت نفسه أتالانتا ضد بيزا في الجولة الأولى أيضاً.

 ويتابع "إرم نيوز" أبرز أحداث مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي.

التشكيل الرسمي

 أجواء رائعة في ملعب يوفنتوس

إحماء لاعبي يوفنتوس

حضور ليليان تورام

 أحداث الشوط الأول

الدقيقة 3: محاولة من يوفنتوس بضربة رأس

الدقيقة 4: تسديدة من بارما

الدقيقة 13: فرصة قريبة من يوفنتوس

نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف

تشجيع رائع من جماهير يوفنتوس

بيزا يتقدم على أتالانتا بهدف دون رد في الشوط الأول

هدف بيزا في مرمى أتالانتا

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 50: أتالانتا يدرك التعادل عن طريق سكاماكا

الدقيقة 59: جوناثان ديفيد يحرز هدف التقدم لصالح يوفنتوس

 

