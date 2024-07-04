شقيق بيلينغهام على أعتاب خطوة جديدة

اقترب جوب بيلينغهام ، لاعب فريق سندرلاند الإنجليزي ، من خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

ويعد جوب الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا جود بيلينغهام.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة نادي كريستال بالاس الإنجليزي في حسم صفقة اللاعب جوب بيلينغهام صاحب الـ 18 عامًا لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وسجل بيلينغهام الصغير 7 أهداف خلال 45 مباراة في الموسم الماضي مع سندرلاند الذي انضم إليه قادمًا من برمنجهام.

ورغم اهتمام كريستال بالاس، إلا أن بيلينغهام الصغير يرغب في السير على خطى شقيقه بخوض تجارب خارج إنجلترا.

وتألق جود بيلينغهام في صفوف بروسيا دورتموند الألماني قبل رحيله إلى ريال مدريد الإسباني مطلع الموسم الماضي.

وأسهم بيلينغهام في حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بجانب لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.

ويخوض جود بيلينغهام حاليًّا منافسات كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إنجلترا بعد وصوله إلى ربع نهائي البطولة.

ويلعب منتخب إنجلترا مساء السبت المقبل ضد سويسرا في ربع النهائي.