الشيرينغيتو: عرض خرافي من الهلال لليونيل ميسي

وينتهي عقد ميسي البالغ من العمر 35 عاما مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل ما يعني أنه يحق للهلال أو أي ناد آخر التفاوض مع اللاعب من الشهر الحالي دون موافقة باريس سان جيرمان، على أن تتم الصفقة في نهاية الموسم الحالي.

ولم يكشف ما إذا كان الهلال يريد ضم ميسي في السوق الشتوي الحالي أم بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وإن كان من الصعب التعاقد مع ميسي حاليا حيث يريد اللاعب الفوز بدوري أبطال أوروبا.