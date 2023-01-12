الشيرينغيتو: عرض خرافي من الهلال لليونيل ميسي
كشف برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا مغريا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان.
وبحسب البرنامج فإن الهلال عرض على ميسي راتبا قدره 300 مليون يورو أي أكثر مما سيحصل عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي النصر، المنافس التقليدي للهلال.
وينتهي عقد ميسي البالغ من العمر 35 عاما مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل ما يعني أنه يحق للهلال أو أي ناد آخر التفاوض مع اللاعب من الشهر الحالي دون موافقة باريس سان جيرمان، على أن تتم الصفقة في نهاية الموسم الحالي.
ولم يكشف ما إذا كان الهلال يريد ضم ميسي في السوق الشتوي الحالي أم بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وإن كان من الصعب التعاقد مع ميسي حاليا حيث يريد اللاعب الفوز بدوري أبطال أوروبا.
ويتردد أن باريس سان جيرمان يريد تجديد التعاقد مع ميسي، الذي انضم للفريق في صيف 2021 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.
كما يتردد أن برشلونة سيحاول إعادة أفضل لاعب في تاريخ النادي.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ميسي سجل 13 هدفا وصنع 14 في 20 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان علما أنه قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم الشهر الماضي في قطر.