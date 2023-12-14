من هو المرشح الرئيس لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد؟

وخرج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا كما فشل في بلوغ الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الرابع في المجموعة.

ولم يقم بوتر (48 عاما) بأي عمل منذ إقالته من تدريب تشيلسي في أبريل الماضي بعد أقل من موسم في قيادة الفريق.

لكن راتكليف يظل من أشد المعجبين بمدرب سوانزي وبرايتون السابق وأراده في فريق نيس الفرنسي الذي يملكه أيضا.

ومن المقرر أن يشتري مالك مجموعة Ineos 25 في المائة من يونايتد الأسبوع المقبل وسيتولى على الفور ملف كرة القدم.

كان بوتر قد رفض فرصة خلافة أليكس نيل كمدير لفريق ستوك سيتي هذا الأسبوع.

ومن المفهوم أنه مستعد للعودة إلى التدريب فقط إذا ظهر عرض من فريق كبير.