من هو المرشح الرئيس لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد؟
كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، عن لقاء بين المستثمر الجديد بنادي مانشستر يونايتد السير جيم راتكليف، ومدرب تشيلسي السابق غراهام بوتر.
وحسب ذا صن، يفضل راتكليف تعيين بوتر كمدرب جديد في أولد ترافورد، إذا تمت إقالة الهولندي تين هاغ مدرب الفريق الحالي.
وتزايد التهديد الذي يواجه موقف الهولندي بعد الهزيمة 1-0 على أرضه أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
وخرج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا كما فشل في بلوغ الدوري الأوروبي باحتلاله المركز الرابع في المجموعة.
ولم يقم بوتر (48 عاما) بأي عمل منذ إقالته من تدريب تشيلسي في أبريل الماضي بعد أقل من موسم في قيادة الفريق.
لكن راتكليف يظل من أشد المعجبين بمدرب سوانزي وبرايتون السابق وأراده في فريق نيس الفرنسي الذي يملكه أيضا.
ومن المقرر أن يشتري مالك مجموعة Ineos 25 في المائة من يونايتد الأسبوع المقبل وسيتولى على الفور ملف كرة القدم.
كان بوتر قد رفض فرصة خلافة أليكس نيل كمدير لفريق ستوك سيتي هذا الأسبوع.
ومن المفهوم أنه مستعد للعودة إلى التدريب فقط إذا ظهر عرض من فريق كبير.
وتين هاغ هو خامس مدرب دائم ليونايتد منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون بعد فوزه بلقب بالدوري الإنجليزي في موسم 2012-2013.
لكن الهولندي البالغ من العمر 53 عاماً يسير على خطى أسلافه، على الرغم من الموسم الأول الجيد الذي قدمه.
واحتل مدرب أياكس السابق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ووصل إلى نهائي الكأس وفاز بكأس كاراباو وهو أول لقب ليونايتد منذ ست سنوات.
لكن الفريق تراجع هذا الموسم، حيث خسر12 من أصل 24 مباراة في جميع المسابقات.
ويغيب القائد برونو فرنانديز عن مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول المدافعين هاري ماغواير ولوك شو بعد تعرضهما للإصابة أمام بايرن ميونخ.