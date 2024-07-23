وجّه محمود عبدالعاطي "دونغا"، اتهامات قاسية ونقدًا لاذعًا للحكم الألماني فيليكس تسفاير، الذي أدار مباراة فريقه مع الأهلي في بطولة الدوري المصري أمس الاثنين، وشهدت فوز الأحمر بهدف نظيف.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميًا واسعًا؛ إذ انطلق وليد الكرتي لاعب بيراميدز نحو منطقة الجزاء، ليسقط مطالبا بركلة جزاء بعد تدخل من كريم فؤاد في الدقيقة 15.

وبعدما أمر الحكم بمواصلة اللعب، عاد إلى مراجعة حكم الفيديو المساعد، لكنه أكد قراره بعدم وجود ركلة جزاء للاعب الوسط المغربي وسط اعتراضات من لاعبي بيراميدز.

وتلقى الشيبي مدافع بيراميدز بطاقة حمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وقبل عشر دقائق من النهاية بعد تدخله العنيف على حسين الشحات.

وعقب المباراة، نشر دونغا عبر صفحته الرسمية على منصة "إنستغرام" صورة لتدخل كريم فؤاد على وليد الكرتي، وعلق عليها قائلا: "كنت حط رجلك في بطنه يا وليد يمكن تاخدها ضربة جزاء".

كما نشر دونغا صورة للحكم الألماني مع مدربه يورتشيتش، وعلق قائلا: "هو محدش قالك قبل كده إني مرتشي وموقوف في قضية رشوة طيب أنا بعرفك أهو أنى قبيض وبتاع رشاوى".

وأثار تسفاير جدلًا واسعًا بعد إيقافه 6 أشهر من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم عام 2006 بداعي التلاعب في نتائج المباريات.

وتم اتهام الحكم صاحب الـ43 عاما بالحصول على رشوة في عام 2004، حينما كان حكما مساعدا، وذلك لضمان حدوث نتيجة معينة في مباراة فريقي فوبرتال وفيردر بريمن في دوري الرديف.

كما تعرض تسفاير لهجوم شديد من جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني، حين كان الأخير لاعبًا في صفوف بروسيا دورتموند بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ عام 2021 بالدوري.

وهاجم بيلينغهام حينئذ الحكم تسفاير، مشيرًا إلى تورطه في فضيحة سابقة عام 2006؛ ما عرض اللاعب الإنجليزي لغرامة مالية.

وأدار الحكم الألماني صاحب الـ 43 عامًا مباريات عدة مؤخرًا في كأس أوروبا "يورو 2024" على رأسها مواجهة هولندا ضد إنجلترا في دور الأربعة.

وأثار الحكم الجدل في هذه المباراة بعد احتساب ضربة جزاء لصالح إنجلترا ضد هولندا؛ ما جعله يتعرض لهجوم حاد من فيرجيل فان دايك قائد الطواحين في وسائل الإعلام عقب اللقاء الذي انتهى بفوز إنجلترا بنتيجة 2-1