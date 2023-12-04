جواو فيليكس عن طريقة احتفاله أمام أتلتيكو مدريد: كان الأمر عفويًّا

جواو فيليكس عن طريقة احتفاله أمام أتلتيكو مدريد: كان الأمر عفويًّا
تحدث البرتغالي جواو فيليكس، نجم برشلونة، على طريقة احتفاله بهدفه أمام فريقه السابق أتلتيكو مدريد، بعدما قاد "البلوغرانا" للفوز بهدف دون رد في منافسات الدوري الإسباني، مساء الأحد.
ويلعب فيليكس لبرشلونة على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، وضغط البرتغالي للانتقال للبارسا في انتقالات الصيف، بعد فترة صعبة مع فريق دييغو سيميوني.
واستمرت عقدة سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعدم تحقيق أي انتصار على برشلونة في معقل البلوغرانا طوال مسيرته التدريبية حتى الآن.
وقال جواو فيليكس، في تصريحاته عقب المباراة: "كان الأمر عفويًّا،. كنت في خضم المباراة وكان ذلك بمثابة مصدر الراحة لي بعد كل ما مررت به هذا الصيف".
وأضاف: "الأشخاص الأقرب إلي، عائلتي بشكل رئيس، هم فقط من يعرفون ما مررت به. لذلك فقد أهديت الهدف إليهم.
"لم أصدق (عندما هتفت الجماهير باسمه). أعرف مدى روعة هذا النادي وأن الهتاف باسمك ليس شيئًا يحدث للكثيرين. أنا سعيد".
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتلتيكو مدريد في الترتيب، لكنه يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.
ومع تبقي مباراة مؤجلة له، يحتل أتلتيكو المركز الرابع برصيد 31 نقطة.