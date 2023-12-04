جواو فيليكس عن طريقة احتفاله أمام أتلتيكو مدريد: كان الأمر عفويًّا

تحدث البرتغالي جواو فيليكس، نجم برشلونة، على طريقة احتفاله بهدفه أمام فريقه السابق أتلتيكو مدريد، بعدما قاد "البلوغرانا" للفوز بهدف دون رد في منافسات الدوري الإسباني، مساء الأحد.

ويلعب فيليكس لبرشلونة على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، وضغط البرتغالي للانتقال للبارسا في انتقالات الصيف، بعد فترة صعبة مع فريق دييغو سيميوني.

واستمرت عقدة سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بعدم تحقيق أي انتصار على برشلونة في معقل البلوغرانا طوال مسيرته التدريبية حتى الآن.