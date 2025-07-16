الكونغو الديمقراطية تنعش خزينة برشلونة بمبلغ ضخم

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يقترب من توقيع عقد رعاية جديد مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة ستوفر دعما ماليا كبيرا للنادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

ويواصل نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا جهوده لتحسين وضعه المالي، وتوصل لاتفاق رعاية وتعاون ضخم لتعزيز السياحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن الصفقة المحتملة تبلغ قيمتها 40 مليون يورو على مدار أربع سنوات، بواقع 10 ملايين يورو سنويا، وتشمل وضع اسم وشعار الكونغو الديمقراطية على الجزء الخلفي من قميص التدريبات الخاص بالفريق الأول.

وسيحمل الشعار عبارة: RDC, cœur de l’Afrique (الكونغو الديمقراطية، قلب أفريقيا).

وبحسب التقرير، فإن ديدييه بودومبو، وزير الرياضة والسياحة في الكونغو، تواجد في برشلونة مؤخرا لإتمام الاتفاقية، والتي تشمل أيضًا اتفاقيات تعاون مع مدارس في الكونغو من خلال المشاريع الخيرية لمؤسسة النادي.

ويستهدف النادي الكتالوني توفير المزيد من الأموال بهدف تعزيز حظوظه في سوق الانتقالات والتمكن من تسجيل اللاعبين، عن طريق الالتزام لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

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النادي الكتالوني تعاقد بالفعل مع خوان غارسيا، وحاول ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو لتعزيز مركز الجناح الأيسر، ولكن اللاعب جدد عقده ليتواصل البحث عن خيار آخر.

وسيسير برشلونة بذلك على خطى نادي موناكو، الذي أعلن رسميا في 24 يونيو الماضي أن شعار "RDC، قلب أفريقيا" أصبح شريكا مميزا حتى عام 2028.

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وفي إطار هذا التحالف مع النادي الذي سيلعب فيه أنسو فاتي معارا هذا الموسم، التزم موناكو أيضًا بالمساهمة في تطوير كرة القدم في الكونغو من خلال تصدير برامج تدريب، بالإضافة إلى تعزيز ظهور هذه الشراكة على المستوى العالمي.